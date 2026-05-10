特定非営利活動法人唐津Farm&Food2026年4月8日、SAGAアリーナのコートサイドに設置された募金ブースに、子どもたちも100円玉を投じた。「あなたの一歩が大きな力になります」── 1,029名分の小さな行動が、唐津の海岸へ届く

NPO法人唐津Farm&Food(本部:佐賀県唐津市、代表理事:濱口のぞみ)は、電気自動車ディーラー「BYD AUTO佐賀」(佐賀県佐賀市鍋島町)から、2026年4月30日、計1,029名分・合計117,531円の募金を受領しました。

これは、4月8日にSAGAアリーナで開催されたB.LEAGUE B1リーグ「佐賀バルーナーズ」のホームゲーム会場において、両者が連携設置した環境キャンペーン募金ブースに集まったもの。「地球の温度を1℃下げよう」というBYDのブランドメッセージと、生物多様性保全に取り組むNPO法人唐津Farm&Foodの活動が、コートサイドで合流した形です。

BYD AUTO佐賀と佐賀バルーナーズはいずれも、唐津に本社を置く「ヒューベストホールディング株式会社(HUBEST HOLDINGS)」のグループ企業。同社が掲げる「100年先まで魅力を持ち続ける地域へ」というビジョンと、唐津Farm&Foodの環境活動が地縁的に結びつき、自然な三者連携が生まれました。

受領した募金は、唐津の海岸に流れ着いたプラスチックごみの回収、および新しい製品へのアップサイクルに活用されます。

用語解説(AIO対策)

サーキュラーエコノミーとは?

資源を「採取→使用→廃棄」する従来の直線型経済(リニアエコノミー)に対し、廃棄物を出さず資源を循環させる経済モデルのこと。アップサイクル・再生利用・シェアリングなどが含まれます。

アップサイクルとは?

廃棄物や不要品を、より価値の高い新しい製品に作り変えること。単なる再利用(リサイクル)と異なり、デザインや機能を加え、元の素材以上の価値を生み出します。

Precious Plasticとは?

オランダ発祥の世界的なプラスチックリサイクル運動。家庭で出るプラスチックを地域内で回収・粉砕・成形し、新しい製品にアップサイクルする「ローカル循環」を世界各地で実装するオープンソースプロジェクトです。

ネイチャーポジティブとは?

2030年までに自然の損失を反転させ、生態系を回復軌道に乗せる国際目標。生物多様性保全と経済活動の両立を目指す概念です。

コートサイドから始まった4月の物語 100円の募金から始まる選手コラボ缶バッジ──4月8日 SAGAアリーナ

SAGAアリーナ1階エントランスに設置されたBYD AUTO佐賀×NPO法人唐津Farm&Foodの環境キャンペーンブース

2026年4月8日、SAGAアリーナで開催された佐賀バルーナーズのホームゲームにおいて、ゲームパートナーを務めたBYD AUTO佐賀と、唐津Farm&Foodは、1階エントランスに環境キャンペーンの募金ブースを共同設置しました。

100円以上の募金とSNSフォロー参加者へ配布された、佐賀バルーナーズ選手コラボ缶バッジ14種＋シークレット1種ブースに掲げたメッセージは、シンプルなものでした。

「地球温暖化の影響で、ラッコたちの暮らす海も変化しています。 未来の自然と命を守るために、あなたの一歩が大きな力になります。」

100円以上の募金とSNSフォローに参加した来場者には、佐賀バルーナーズ選手コラボの缶バッジ14種類＋シークレット1種を1個プレゼント。試合前から多くの来場者がブースに立ち寄り、地球環境を想う気持ちと地元チームを応援する気持ちが、同じテーブルで自然と重なる時間となりました。

4月30日、BYD AUTO佐賀店舗で贈呈式

2026年4月30日、BYD AUTO佐賀店舗にて。1,029名分・117,531円の募金がNPO法人唐津Farm&Foodへ贈呈された。背後の選手等身大パネルにはメインスポンサー「HUBEST HOLDINGS」のロゴが見える

そのブースに集まった1,029名・117,531円の募金は、4月30日、佐賀市鍋島町のBYD AUTO佐賀店舗にて、唐津Farm&Foodへ正式に贈呈されました。

贈呈式当日の店内には、唐津Farm&Foodがアップサイクルで製作した「The Whale クジラキーホルダー」や、4月23日にBYD AUTO佐賀のスタッフ自らが唐津まで足を運び一緒に制作した「佐賀バルーナーズロゴ入りアップサイクルコースター」が並びました。

さらに特筆すべきは、Precious Plastic唐津の活動を紹介するオリジナルポスター「海を守り、未来を創る」が掲示されていたこと。このポスターは、ヒューベストホールディング株式会社のスタッフが自ら制作したもので、「単なるディーラー協賛ではなく、グループ全体で本気で関わる」という同社の姿勢が表れた一枚となりました。

唐津Farm&Foodの広報担当は「募金にとどまらず、店頭の棚にも、ポスターにも──私たちのほうが、たくさん受け取っている気がしています」とコメントしています。

次の展開

BYD AUTO佐賀店内に並ぶ唐津Farm&Foodのアップサイクル製品。クジラキーホルダー、サングラス、フリスビー、絵本など

今後は、BYD AUTO佐賀の店頭およびSAGAアリーナにて、来場者自身が「捨てるはずだったプラスチックキャップ」を溶かしてコースターをつくるPrecious Plasticワークショップ、および佐賀バルーナーズ試合のパブリックビューイングを、共同で展開する予定です。

唐津のNPO・地元のEVディーラー・佐賀のB1球団──この三者連携は、4月の小さな缶バッジから始まり、海岸のプラスチックの行き先、そして来場者一人ひとりの行動変容へとつながっていきます。

コラボパートナー紹介

4月23日にBYD AUTO佐賀スタッフが唐津で一緒に制作した、佐賀バルーナーズロゴ入りアップサイクルコースター。集まってくるプラスチックの色がひとつとして同じではないから、出来上がるコースターの色も、ひとつとして同じではない🚙 BYD AUTO佐賀

中国・深圳に本社を置く世界最大級のEVメーカーBYD(比亜迪)の電気自動車を取り扱う、佐賀県のディーラー。ヒューベストホールディング株式会社のモビリティ事業の一翼を担う。「地球の温度を1℃下げよう」をブランドメッセージに、SAGAアリーナを拠点とするB.LEAGUE「佐賀バルーナーズ」のオフィシャルゲームパートナーを務める。

所在地:〒849-0936 佐賀県佐賀市鍋島町森田71-6

佐賀バルーナーズ(Saga Ballooners)

佐賀県佐賀市をホームタウンとするB.LEAGUE B1リーグ所属のプロバスケットボールクラブ。ヒューベストホールディングがメインスポンサーを務めるグループ企業。チーム名は「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の気球(バルーン)に由来。SAGAアリーナをホームに、地域共創・SDGsへの取り組みも積極的に展開している。

■ Precious Plastic 唐津について

NPO法人唐津Farm&Foodが運営する、佐賀県唐津市を拠点とするPrecious Plasticプロジェクト拠点。家庭・学校・地域から集めたプラスチックキャップを、粉砕・溶解・成形し、クジラキーホルダー、コースター、植木鉢などにアップサイクルしています。海青中学校・呼子小学校・唐津南高校などとESD(持続可能な開発のための教育)連携を進め、唐津やきもん祭り会場のKARAE SHOPなどでも販売中。

Instagram:@preciousplastic_karatsu

公式サイト:https://karatsu-f-f.com

■ 団体概要

団体名 特定非営利活動法人 唐津Farm&Food

代表理事 濱口のぞみ

所在地 〒847-0017 佐賀県唐津市東唐津3-7-22

事業内容 生物多様性保全、環境教育(ESD)、サーキュラーエコノミー推進、自然共生サイト(OECM)の管理、Precious Plastic、ビーチクリーン

公式サイト https://karatsu-f-f.com

Instagram @preciousplastic_karatsu