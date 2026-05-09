MagSafe対応モバイルバッテリーの新モデルが登場Jonukich、18000mAh大容量＆最大3台同時充電対応モデルを期間限定価格で販売開始

九洋洲 Joychou 株式会社

デジタルアクセサリーブランド「Jonukich」は、MagSafe対応ワイヤレス充電機能を搭載した最新モバイルバッテリーの販売を開始いたしました。

18000mAhの大容量ながら、薄型・軽量設計を実現し、ワイヤレス充電、有線急速充電、最大3台同時充電に対応。通勤や旅行、出張など、さまざまなシーンで快適な充電環境をサポートします。

発売を記念し、2026年5月6日から5月17日までの期間限定で、特別キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン概要

通常価格：11,999円

キャンペーン価格：3,999円

開催期間：2026年5月6日～5月17日

購入特典：購入金額の1％ポイント還元

まとめ買い特典：2点購入でさらに5％OFF

MagSafe対応＆強力マグネットでしっかり固定

本製品はMagSafe対応設計を採用し、iPhone 12～17シリーズへマグネットでしっかり吸着。移動中でもズレにくく、ケーブル不要でスマートに充電できます。

最大15Wのワイヤレス充電に対応し、外出先でも快適な充電環境を実現します。

※iPhone 11以前やAndroid端末など、磁気吸着非対応機種は内蔵ケーブルをご利用ください。

18000mAh大容量＆22.5W PD急速充電

18000mAhの大容量バッテリーをコンパクトなボディに搭載。スマートフォンやタブレットなど複数デバイスへの充電にも対応し、長時間の外出時にも安心です。

さらに、最大22.5WのPD急速充電に対応。短時間で効率よく充電でき、忙しい毎日をサポートします。

内蔵ケーブル搭載で荷物をスマートに

Type-Cケーブル（最大22.5W）とLightningケーブル（最大20W）を本体に内蔵。別途ケーブルを持ち歩く必要がなく、外出先でもすぐに充電可能です。

ワイヤレス充電と組み合わせることで、最大3台まで同時充電に対応します。

LED残量表示＆スタンド機能搭載

高精度LEDディスプレイにより、バッテリー残量を％表示で確認可能。充電タイミングをひと目で把握できます。

また、スタンド機能を搭載しており、動画視聴やオンライン会議時にも便利。縦置き・横置きの両方に対応します。

約203gの軽量設計で、通勤・通学・旅行・アウトドアなど幅広いシーンに適しています。

PSE認証済み＆2年保証付き

本製品はPSE、FCC、RoHSなど各種安全認証を取得。過充電・過放電・過熱防止などの多重保護機能を備えています。

さらに、購入後2年間の保証サービスを提供。日本語でのサポート対応も行っております。

製品概要

- 製品名：Jonukich MagSafe対応モバイルバッテリー- バッテリー容量：18000mAh- ワイヤレス出力：最大15W- Type-C出力：最大22.5W- Lightning出力：最大20W- 同時充電台数：最大3台- 本体重量：約203g- 対応機種：iPhone 12～17シリーズ（MagSafe対応）

注意事項

Jonukichについて

- MagSafe機能はiPhone 12～17シリーズ対応です。- iPhone 16e、一部Android端末、Google Pixelシリーズなどは磁気吸着非対応となります。- Apple Watchは一部モデルのみ対応しております。- 充電時は、ケースやバンドを外してご利用いただくことを推奨しております。

Jonukichは、日常をより快適にするモバイルアクセサリー製品を展開するブランドです。機能性と使いやすさを重視し、毎日のライフスタイルに寄り添う製品開発を行っています。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGMPQDFNJOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com