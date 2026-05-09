MagSafe対応モバイルバッテリーの新モデルが登場Jonukich、18000mAh大容量＆最大3台同時充電対応モデルを期間限定価格で販売開始
デジタルアクセサリーブランド「Jonukich」は、MagSafe対応ワイヤレス充電機能を搭載した最新モバイルバッテリーの販売を開始いたしました。
18000mAhの大容量ながら、薄型・軽量設計を実現し、ワイヤレス充電、有線急速充電、最大3台同時充電に対応。通勤や旅行、出張など、さまざまなシーンで快適な充電環境をサポートします。
発売を記念し、2026年5月6日から5月17日までの期間限定で、特別キャンペーンを開催いたします。
キャンペーン概要
通常価格：11,999円
キャンペーン価格：3,999円
開催期間：2026年5月6日～5月17日
購入特典：購入金額の1％ポイント還元
まとめ買い特典：2点購入でさらに5％OFF
MagSafe対応＆強力マグネットでしっかり固定
本製品はMagSafe対応設計を採用し、iPhone 12～17シリーズへマグネットでしっかり吸着。移動中でもズレにくく、ケーブル不要でスマートに充電できます。
最大15Wのワイヤレス充電に対応し、外出先でも快適な充電環境を実現します。
※iPhone 11以前やAndroid端末など、磁気吸着非対応機種は内蔵ケーブルをご利用ください。
18000mAh大容量＆22.5W PD急速充電
18000mAhの大容量バッテリーをコンパクトなボディに搭載。スマートフォンやタブレットなど複数デバイスへの充電にも対応し、長時間の外出時にも安心です。
さらに、最大22.5WのPD急速充電に対応。短時間で効率よく充電でき、忙しい毎日をサポートします。
内蔵ケーブル搭載で荷物をスマートに
Type-Cケーブル（最大22.5W）とLightningケーブル（最大20W）を本体に内蔵。別途ケーブルを持ち歩く必要がなく、外出先でもすぐに充電可能です。
ワイヤレス充電と組み合わせることで、最大3台まで同時充電に対応します。
LED残量表示＆スタンド機能搭載
高精度LEDディスプレイにより、バッテリー残量を％表示で確認可能。充電タイミングをひと目で把握できます。
また、スタンド機能を搭載しており、動画視聴やオンライン会議時にも便利。縦置き・横置きの両方に対応します。
約203gの軽量設計で、通勤・通学・旅行・アウトドアなど幅広いシーンに適しています。
PSE認証済み＆2年保証付き
本製品はPSE、FCC、RoHSなど各種安全認証を取得。過充電・過放電・過熱防止などの多重保護機能を備えています。
さらに、購入後2年間の保証サービスを提供。日本語でのサポート対応も行っております。
製品概要- 製品名：Jonukich MagSafe対応モバイルバッテリー
- バッテリー容量：18000mAh
- ワイヤレス出力：最大15W
- Type-C出力：最大22.5W
- Lightning出力：最大20W
- 同時充電台数：最大3台
- 本体重量：約203g
- 対応機種：iPhone 12～17シリーズ（MagSafe対応）
注意事項
- MagSafe機能はiPhone 12～17シリーズ対応です。
- iPhone 16e、一部Android端末、Google Pixelシリーズなどは磁気吸着非対応となります。
- Apple Watchは一部モデルのみ対応しております。
- 充電時は、ケースやバンドを外してご利用いただくことを推奨しております。
Jonukichについて
Jonukichは、日常をより快適にするモバイルアクセサリー製品を展開するブランドです。機能性と使いやすさを重視し、毎日のライフスタイルに寄り添う製品開発を行っています。
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGMPQDFN
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com