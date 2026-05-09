【日本初】ステップゴルフ×TSUTAYAの強力タッグが実現！世界最大級のインドアゴルフスクールがTSUTAYA内へ初出店となる『ステップゴルフプラス札幌菊水店』を今夏オープン予定！

ステップゴルフ株式会社

世界最大級のインドアゴルフスクールを運営するステップゴルフ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：榎本考修 以下、ステップゴルフ）は、今年7月、北海道札幌市にステップゴルフ及びTSUTAYAとしては初出店となる『ステップゴルフプラス札幌菊水店』をグランドオープン予定です。オープンに先駆けて、先行入会を5月9日（土）よりスタートいたします。

■ 本プロジェクトの背景：ゴルフをより身近なライフスタイルへ

これまで「いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。」をコンセプトに展開してきたステップゴルフが、今回、日本最大級のプラットフォームである「TSUTAYA」と初めてタッグを組みました。

本出店は、日常的に「知」や「趣味」を求めて人々が集うTSUTAYAの店内にゴルフスクールを融合させることで、お買い物や読書のついでに気軽にゴルフを楽しむという、全く新しい「ライフスタイル型ゴルフコミュニティ」の創出を目指すものです。

『ステップゴルフプラス札幌菊水店』は、ステップゴルフの特徴である定額制の料金プラン×通い放題・打ち放題はそのままに、全5打席に弾道測定器（GTRAKスクリーン投影式）を完備しています。地域住民に親しまれるランドマーク「TSUTAYA 札幌菊水店」内に位置。広大な駐車場を完備しており、雨や雪の多い札幌でも、お買い物やレンタル・書籍購入のついでに、手ぶらで気軽に立ち寄れる理想的な練習環境を提供します。

ステップゴルフは、クラブやシューズなど必要な道具はレンタル無料、レッスンを受けるための追加料金も一切かかりません。手ぶらで気軽にご利用いただくことができ、ゴルフ初心者の方でも始めやすい・続けやすいのが特徴です。ゴルフの上達を目指す方はもちろん、ゴルフを通じた健康づくりを始めたいという方にもぜひ、お越しいただければ幸いです。

【店舗概要】

■店舗名：ステップゴルフプラス札幌菊水店

https://www.stepgolf.co.jp/store/sapporo_kikusui_top/

■所在地：北海道札幌市白石区菊水3条5丁目2-25 TSUTAYA札幌菊水店内

■打席数：5打席 弾道測定器（GTRAKスクリーン投影を完備）

■先行入会：5月9日（土）～

10:00～19:00

★特典１.コース料金11,000円off

特典２.月会費１カ月無料

特典３.TSUTAYA 5000Vポイント付与（先着100名様、全日プラン入会対象）

プレオープン：6月18日（木）～

グランドオープン：7月31日（金）予定

■定休日：火・水曜日

＜コース料金＞

・レッスンコース：39,800円（税込43,780円）

・セルフコース：19,800円（税込21,780円）

＜月会費＞

レッスンコース

・平日デイプラン：7,980円（税込8,778円）平日13:00～16:00

・平日プラン：9,980円（税込10,978円）平日13:00～21:00

・全日プラン：10,980円（税込12,078円）平日13:00～21:00／土日祝10:00～20:00

セルフコース

・全日セルフタイムプラン：7,980円（税込8,778円)

■ステップゴルフ株式会社とは

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、832打席160店舗※（2026年5月時点 ※オープン準備中の店舗を含む）のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数10万人を突破し、インドアゴルフスクールでは打席数、会員数ともに世界最大級を誇っています。今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-being創造企業としての役割へも活動の場を広げていきます。

【会社概要】

会社名：ステップゴルフ株式会社

代表者：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9-17

設立：2012年11月9日

資本金：1億円

企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/

【報道関係者の問い合わせ先】

ステップゴルフ 広報

TEL: 03-5244-5539 Email：cc@stepgolf.co.jp