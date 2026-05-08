飲みニケーションに異変!? 20代の約半数は飲み会より“サウナ派”に 20～30代の6割以上が「サウナが仕事にポジティブな影響」と回答「役職や年齢にかかわらずフラットに対話できる」などZ世代の本音も

株式会社タマディック

株式会社タマディック（本社：東京都新宿区/愛知県名古屋市、英文社名: TAMADIC Co., Ltd. ）は、2017年より「株式会社タマディック健康宣言」を制定し、社員の健康課題の把握と必要な施策を検討することで、心と身体の健康づくりを支える職場環境を推進しております。2026年からは、「All for Well Engineer Life*」をコンセプトに掲げた新オフィスが稼働開始することを背景に、エンジニアがよりよく働ける環境づくりを追求する健康経営(R)の取り組みの一環として、「タマディック健康経営研究所」を2025年に発足いたしました。

今回、本研究所の活動として、全国の20代～50代の会社員800名を対象に「仕事とサウナに関する意識調査」を実施いたしました。

弊社は、2021年11月に竣工した「タマディック名古屋ビル」に設置された駐日フィンランド大使認定のオフィスサウナ「LUOVA SAUNA」※など、健康経営施策の一環としてオフィスに社員が利用できるオフィスサウナを導入しています。

この度、タマディック健康経営研究所では「サウナと仕事に関する調査」を実施し、サウナが仕事に与える影響や、オフィスサウナの利用希望度について調査いたしました。

※2021年、当時の駐日フィンランド特命全権大使であるペッカ・オルパナ（Pekka Orpana）氏よりオフィスサウナカルチャーの発信地として認定を受けました。

＜調査結果サマリー＞

1. 20代では社内コミュニケーション「サウナ派」が「飲み会・会食派」を上回る

社内コミュニケーションに魅力的なのは「サウナ」か「飲み会・会食」かと尋ねたところ、サウナに入る層のうち20代ではサウナ派が46.9%、飲み会・会食派が38.9%と、サウナ派が飲み会・会食派を上回る結果に。「お酒の勢いではなく心身がリラックスした状態で本音が話せる」、「役職や年齢に関わらずフラットに対話ができる」などの声も。

2. 「サウナが仕事にポジティブな影響を与えたことがある」20代・30代では6割超

サウナが仕事にポジティブな影響を与えたことがあると答えた人はサウナに入る層の50.8%となり、20代では60.5%・30代では60.1%と6割以上に。「疲労や肩こりが改善」「仕事後にリフレッシュ」の他に「新たなアイデアが浮かんだ」「コミュニケーションができた」という声も。

3. 「オフィスサウナを使いたい」20代は6割以上に

社員向けのオフィスサウナの使用希望を尋ねたところ、全体の49.0%、20代では65.3%が「使いたい」という結果に。男女問わず20代では6割を超えており、若い世代がオフィスサウナへ熱視線。

1 .20代では社内コミュニケーション「サウナ派」が「飲み会・会食派」を上回る

「社内外の仕事関係者と親睦を深める際、「飲み会・会食」と「サウナ」では、どちらがより魅力的なコミュニケーション手法だと感じますか？」と尋ねたところ、サウナに入る層のうち、20代においては「サウナ派」が46.9%、「飲み会・会食派」が38.9%と、「サウナ派」が「飲み会・会食派」を上回る結果となりました。全体では「サウナ派」が32.3%、「飲み会・会食派」が46.5%、「どちらともいえない」が21.1%となり、社内コミュニケーションの定番とされる「飲み会・会食」だけではなく「サウナ」をコミュニケーション手法として捉えている人が一定数存在することが分かりました。特に「若者の飲み会離れ」を背景に、若い世代では飲み会・会食に代わる新たな業務コミュニケーション手法としてサウナを重要視する傾向があることが明らかになりました。

さらに、「サウナが仕事にポジティブな影響を与えたことがある」と回答した人においては、「サウナ派」が56.6%と過半数を超え、自らの経験を踏まえ、サウナが仕事上でのコミュニケーション増加や関係性の構築に役立つと考える人が多いことが示唆されます。

コミュニケーション手法としてサウナが魅力的であると感じる理由を聞くと、「お酒の勢いではなく心身がリラックスした状態で本音が話せる」（57.9%）、「役職や年齢に関わらずフラットに対話ができる」（38.8%）が回答として多く、リラックスした状態でフラットに会話ができるサウナがコミュニケーションの場として求められていることが分かりました。

2.「サウナが仕事にポジティブな影響」全体では50.8%、 20代では60.5%

「あなたはサウナが仕事にポジティブな影響を与えたと感じたことがありますか？」と聞いたところ、サウナに入る層のうち、「ポジティブな影響を与えたことがある」割合は50.8%となりました。世代別で見ると20代が60.5%、30代が60.1%にのぼり、特に若い世代でサウナが仕事に良い影響を与えていることが判明しました。

具体的な影響としては、「疲労や肩こりなどの症状が改善した」（56.6%）「仕事後にリフレッシュできた」（41.5%）など身体的・心理的なリラックス・リフレッシュに関する影響が多く見られました。さらに、「新たなアイデアや考えが浮かんだ」（15.8%）「仕事関係の人とコミュニケーションができた」（7.7%）と具体的に業務内容に関連する良い影響を感じている人も存在し、サウナが仕事にさまざまな好影響を与えている現状が明らかになりました。

3. 「オフィスサウナを使いたい」全体では49.0%、 20代は65.3%

「オフィスに同僚等との交流を深めることを目的としたオフィスサウナがあったら使いたいと思いますか？」と聞いたところ、「使いたい」と答えた人は全体の49.0%にのぼりました。20代では65.3%と6割を上回り、また男性では69.8%、女性では61.5%と、一定の男女差はあるものの、男女問わず若い世代に高い傾向であることが明らかになりました。福利厚生や健康経営施策の一環として、オフィスにサウナを設置することが一定程度従業員から求められており、採用にも好影響をもたらす可能性があることがうかがえます。

また、「オフィスサウナは、仕事の生産性向上に好影響を与えると思いますか？」と聞いたところ、「与えると思う」と回答した人は全体の45.0%に。20代では58.2%、30代では56.4%と過半数にのぼり、オフィスサウナが単なるリラックスやリフレッシュだけではなく、業務の生産性にも好影響を与える可能性が示唆される結果となりました。

本調査では、20代・30代の若い世代を中心に、多くの人がサウナ入浴が仕事に好影響を与えていると感じていることが明らかになりました。また、サウナがライフスタイルの一環として定着が進むなか、福利厚生や健康経営施策の一環としてのオフィスサウナという選択肢が従業員から企業に求められていることも示唆される結果となりました。

タマディック健康経営研究所は、今後も日本で働く人がよりウェルビーイングを実感できる社会の実現を目指し、健康経営に関する有益な情報発信と、実効性のある環境づくりの提言に努めてまいります。

■ オフィスサウナ「LUOVA SAUNA」

「タマディック名古屋ビル」の 8 階にあるオフィスサウナ『LUOVA SAUNA』（ルオバ・サウナ）は、ビルと同じく世界的建築家・坂 茂

（ばん しげる）氏に設計 を依頼しました。社員が終業後のリフ レッシュやレクリエーション、お取引先と の商談などに使用しています。サウナを通した社員の健康およびワークライフ とウェルビーイング向上のための取り組みをご評価いただき、2021年11月に 日本で初めてフィンランド大使よりオフィスサウナとして認定いただきました。

LUOVA：フィンランド語で「クリエイティブ、創造的」の意

※「健康経営(R)」は、ＮＰＯ法人健康経営研究会の登録商標です。

※「All for Well Engineer Life すべては「良いエンジニア人生」のために。」は2026年に開設されるタマディック豊田オフィス Mobius Park、一宮オフィス Robo Lab.のオフィスコンセプトです。タマディックはこのコンセプトに沿ったよりよいエンジニアの働き方を実現していくために、これまで以上に健康経営に力を入れて取り組むとともに、企業のウェルビーイングを向上させるさまざまな取り組みを行なってまいります。

【調査概要】

調査期間：2026年3月6日（金）～3月13日（金）調査テーマ：仕事とサウナに関する調査

調査対象者：全国の20代～50代の会社員800名調査方法：インターネット調査

*データを引用・使用の際は、出典元が「タマディック健康経営研究所」である旨を明記くださいますよう、お願いいたします。

■株式会社タマディック 会社概要

所在地：東京都新宿区新宿6丁目24番16号代表者：取締役社長 森實敏彦

事業内容：

1 航空宇宙、自動車分野における開発・設計・生産技術・試験解析

2 精密機器、FA・ロボティクス、搬送装置などの開発・設計

3 各種専用機および電気制御機器などの設計・製造・販売

4 電気・電子機器の開発・設計

5 ソフトウェア、ファームウェアの開発