【本日開店】トンツカタン森本、店長として良品を厳選する新チャンネル「大人の良品店」がスタート！初回はプレスせんべいマシンの性能を本音レビュー

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之、以下「UUUM」）は本日2026年5月8日、お笑い芸人・トンツカタン森本氏を“店長”に迎えて良品を厳選する、YouTube上の秘密のセレクトショップ「大人の良品店」チャンネルをオープンします。

本チャンネルは、独自の背景を持ち、まだ広く知られていない“語られるべき良品”を、店長自らが実際に試しながら忖度なしに判定していく「検証型コマースチャンネル」です。



このたびのチャンネル開設に合わせ、記念すべき初回動画を本日18:00より公開します。

■ 初回からトンツカタン森本が困惑！？忖度なしの「本音レビュー」で商品の実力を探る

記念すべき初回ゲストとしてスパイシーガーリックの2人を迎え 、家庭で手軽にプレスせんべいが作れるマシン「とりあえず潰して焼いてみた2」を徹底検証します。

番組冒頭、数日前にトリオが解散したばかりという、将来に不安を抱えるタイミングで呼び出された森本氏。そんな状況下でバイヤー兼ディレクターから、「空いた時間で店長になってほしい」と強引なスカウトを受けます。さらに、怒涛のビジネス用語を浴びせられ、運営側の作戦に翻弄されながら、半ば強制的に店長に就任させられるという波乱の幕開けとなりました。

検証が始まると、森本店長の困惑をよそに、自由奔放な言動を繰り返すアルバイトに対し、思わず「（彼らの）時給を下げてもいいですか？」と早速ツッコむ場面も。

番組では、エビやホタテといった定番食材から、公式推奨（？）のハンバーガーまでを次々とプレスしていきます。焼き上がりの衝撃的なビジュアルに一同困惑しつつ、ジョンが「焦げてます」とコメント。最終的には、店長自らが実際に試して感じた“本音”のジャッジを下します。

果たして、記念すべき最初の商品は「大人の良品店」に並ぶことになるのか。

人生の岐路に立つ森本店長と、うさん臭いバイヤー兼ディレクター、そして自由すぎるアルバイトたちが織りなす、「忖度なしのガチ目利きバラエティ」をぜひご覧ください。



【初回動画URL】https://youtu.be/xfA3WRzxDgE



【出演者】

メインMC（店長）：トンツカタン森本

サポートMC（アルバイト）：スパイシーガーリック

（左：片山智勝・右：ジョン）

※サポートMCは入れ替わりになります。

■ 「大人の良品店」概要

本チャンネルは、独自の背景を持ち、まだ広く知られていない“語られるべき良品”を、森本店長のリアルなジャッジとともに深掘りする検証型コマースチャンネルです。仕事もプライベートも妥協したくない方に向けて、日々のQOLを劇的に向上させるアイテムを厳選してご紹介します。



【チャンネル名】大人の良品店



【配信スケジュール】毎週火曜日・木曜日 19:00公開



※初回動画のみ5月8日（金）18:00に公開。

※諸事情により公開日時が前後する場合がございます。最新情報は公式Xをご確認ください。



【チャンネルURL】http://www.youtube.com/@大人の良品店(http://www.youtube.com/@%E5%A4%A7%E4%BA%BA%E3%81%AE%E8%89%AF%E5%93%81%E5%BA%97)



【公式X】https://x.com/Otona_Ryohinten



【企画・制作】UUUM

注目ポイント

- 翻弄される“森本店長”の本音ジャッジメインMC（店長）には、鋭いツッコミと卓越したトークスキルを持つ森本氏を起用。強引に「店長」へ就任させられた彼が、「大人の良品店」に置くべき商品を、実際に試しながら、厳しく、かつリアルに選別していくプロセスをエンタメとして描き出します。- YouTube Shoppingによるシームレスな購買体験YouTube Shopping機能のフル活用による圧倒的なユーザー体験（UX）も大きな特長です。視聴者は動画内の商品タグを通じて、手間なくその場でショッピングを完結させることができます。「動画を楽しんでいるその瞬間の熱狂」を逃さず、直感的に購入へと繋げる次世代の購買体験を実現します。

今後は、メーカー開発者の秘話やスペシャリストによる第三者分析を導入した「徹底解剖コンテンツ」の展開も予定。スペック表には現れない「作り手のこだわり」や「プロの活用術」を多角的に掘り下げます。「モノへのリスペクト」を根底に置き、視聴者が心から納得して選べる、質にこだわり抜いた情報発信を目指します。

■ パートナー企業様を募集します

「大人の良品店」では、自慢の商品を世に広めたいメーカー様や、番組内で共に商品の魅力を語り尽くしていただける担当者様を募集しています。「語りたいこだわりがあるのに、既存の広告やプロモーションでは伝えきれない」といった熱い想いを抱えるパートナー企業様と共に、商品の新たな価値を届けていきたいと考えています。

【お問い合わせ先】

UUUM株式会社 「大人の良品店」制作担当

ytc-ccmedia@uuum.jp

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」クリエイティブ・エージェンシー。 国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）であるとともに、人びとに「新しい体験」をコドモゴコロのある発想で提供する。 15,000以上のYouTubeチャンネルのサポートを中心に、インフルエンサーマーケティングや、グッズ・イベント事業、メディア事業などを展開している。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/