国際映像祭「ワールド・メディア・フェスティバル」でｋｈｂ東日本放送が「銀賞」を初受賞

株式会社東日本放送

ｋｈｂ東日本放送(本社・仙台市太白区)が２０２４年３月に制作・全国放送したテレメンタリー２０２４“３．１１”を忘れない９３「１００人の証言 命をつなぐ津波避難」が、ドイツの国際映像祭「World Media Festivals（ワールド・メディア・フェスティバル）」のドキュメンタリー部門で「銀賞」を受賞しました。ｋｈｂとしては初めての受賞となります。

今回受賞した作品は、東日本大震災で生き残った石巻市南浜門脇地区の住民１００人の証言とあわせ当時の避難行動をＣＧで再現し、津波避難の教訓を伝えたドキュメンタリー番組です。

国内では「第６６回科学技術映像祭」で最高賞となる「内閣総理大臣賞」を受賞しました。

「ワールド・メディア・フェスティバル」は２０００年からドイツで開催されている、テレビ番組等の優れたコンテンツを表彰するヨーロッパ最大規模の国際映像祭です。

２０２６年は３４の国と地域から８０３作品がエントリーされました。

ｋｈｂ東日本放送は今後も、東日本大震災を経験した地元の放送局として、命を守る教訓を全国に、そして世界に伝え続けてまいります。