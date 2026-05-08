新卒1ヶ月が主導した「令和のガチ運動会」開催レポート

株式会社日本デザイン

完全オンラインのゼロイチWEB デザインスクール「デザスク」を運営する株式会社日本デザイン（本社:東京都豊島区、代表取締役:大坪拓摩、以下当社 ）は、2026年5月6日（水・休）、ニューサンピア埼⽟おごせ（埼⽟県入間郡）にて、入社1ヶ月の新卒社員4名が主導で運営する「令和のガチ運動会」を開催しました。

昨今、新卒の約3割が3年以内に離職する状況が続く中、「5月病」にも象徴されるように特にGW明けは離職リスクが高まります。当社は敢えてこの時期にオフラインの全力イベントをぶつけることで、離職リスクの回避に挑みました。当日は、連休明けの不安を「仲間との強固な信頼」へと昇華させ、組織全体のエンゲージメント向上に繋がる、有意義な一日となりました。

【当日に実施した主なプログラム】

運動会でたくさん動き、はつらつとした笑顔を見せる社員たち■当日の様子

新卒社員が先輩への“感謝”の気持ちを込めて企画した全7競技には、社員一人一人が、この日のために組まれたチームで挑みました。勝敗の鍵となる『作戦会議』の時間では、新卒社員と先輩社員が立場を超えて対等に意見を交わし、勝利という共通目標に向かって結束を深める熱狂的な光景が広がりました。

【参加者から寄せられた感想】

卓球（全チーム総当たり）気配切り（大将戦）ドッジボール（10分×3試合）■新卒社員たちのコメント（阿部・古田・三輪・箱山）

「入社間もない私たちが主導した運動会は、先輩方が最後まで温かくサポートしてくれたおかげで無事に成功を収めることができました 。企画運営を通じて『人を楽しませること』の大切さを学び、準備期間で深まった同期との絆や、当日見ることのできた先輩方の意外な一面は、私たちにとってかけがえのない財産となりました 。衝突や悔しい思いもありましたが、それ以上に同期や先輩方との心理的な距離感が縮まったことで、GW 明けの不安よりも『明日から結果で恩返しをしたい』という強い意欲に変わりました 。この経験を糧に業務に励んでまいります」

■運営責任者のコメント（金澤広武）

「新卒メンバーが主導する運営だからこそ、組織の可能性を改めて感じることができました。業務後も準備に励む彼らを、会社全体で応援する空気が自然と生まれ、途中衝突も乗り越えながら、当日を迎えられて本当に良かったと感じています。また開催に向けた体力づくりとして、２週間前からラジオ体操を毎日実施していました。最初1~2人の参加から、次第に増えて半数以上となり、全社的な運動習慣の形成にも繋がっています。運動会の企画～開催までを振り返り、今後も新人の文化として受け継がれて行けばとても素敵だと思います。私自身もこのような機会を持つことができて感謝しています」

■経営陣のコメント（スクール校長 久保なつ美）

「朝から本当に充実した時間を過ごすことができました。社員それぞれの年齢・能力、得意・不得意といった様々な違いを超えて、全員で汗を流す時間の素晴らしさを再確認しました。意外な一面や『策⼠ぶり』を発揮する姿など、普段とは違う姿がたくさん見られたのは今日ならではの収穫でした。私たち一人ひとりは、日本デザインの代表です。この場で見せてくれた団結力を、ビジネスにぶつけて、一丸となって頑張っていきましょう」

会社概要｜株式会社日本デザイン

株式会社日本デザインは、「日本人の生き方・働き方をより幸せにし、日本をより良い国にする。」をパーパスに、教育事業、マーケティング事業、コンサルティング事業を展開 。新しいテクノロジーとクリエイティブを融合させ、社会に新しい価値を提案し続けています。



会社名 ：株式会社日本デザイン

パーパス ：We design life & work. Then,we can design Japan.

日本人の生き方・働き方をより幸せにし、日本をより良い国にする。

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-35-3 池袋センタービル2F

設立 ：2013年2月18日

代表取締役：大坪拓摩

事業内容 ：WEBマーケティング、WEBプロデュース、コンサルティング

URL ：会社HP https://japan-design.co.jp/



本件に関するお問い合わせ

株式会社日本デザイン

電話：03-6759-8986

担当：広報担当

Email：promo@japan-design.jp