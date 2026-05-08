菜々緒さん出演「BASE BREAD」新CM『BASE BREAD チョコレートリニューアル』篇他 5月11日(月) 放映開始

ベースフード株式会社

完全栄養※1の主食を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、2026年5月11日（月）より、俳優・モデルの菜々緒さんを起用したBASE FOOD「BASE BREAD チョコレート」の新TVCM『BASE BREAD チョコレート リニューアル』篇を、全国エリアにて順次放映を開始します。また、同じく『BASE BREAD チョコレート インタビュー』篇～腹持ちもいいし ver.～と『BASE BREAD チョコレート インタビュー』篇～チョコの風味 ver.～』を各種広告媒体にて放映を開始。メイキング・インタビューも公式YouTubeにて同時公開します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=LMZNnkADI1A ]

BASE BREAD チョコレート リニューアル 篇：https://youtu.be/LMZNnkADI1A

BASE BREAD チョコレート インタビュー 篇～腹持ちもいいし ver.～：https://youtu.be/SObfV61tsyk

BASE BREAD チョコレート インタビュー 篇～チョコの風味 ver.～：https://youtu.be/Nt7SMTno8IU

メイキング・インタビュー：https://youtu.be/B6kPc0qij1U

■菜々緒さんがリニューアルしたBASE BREAD チョコレートを実食。「めっちゃチョコパン！」

「かんたん・おいしい・からだにいい」をコンセプトに、1食（2袋）で1日に必要な33種類の栄養素の1/3がバランスよくとれる「BASE BREAD」シリーズ。「BASE BREAD チョコレート」は、全粒粉ベースのパン生地とチョコレートの風味を楽しめる商品として、シリーズ内で最も人気の高い商品です。

今回のCMではイメージキャラクターの菜々緒さんに、栄養素そのままにおいしくなってリニューアルした新「BASE BREAD チョコレート」を実食いただき、ご本人の率直な感想でその魅力を伝えています。

これまでBASE BREADや、健康的な食品に対して味への抵抗感や不満を感じていた皆さんに向けて、そのネガティブなイメージを払拭し、「健康なのにちゃんとおいしいチョコレートパン」という新たな価値を訴求するCMになっています。

俳優・モデルの菜々緒さんが、チョコレートカラーの空間の中で「BASE BREAD チョコレート」を食べる表情とコメントにぜひご注目ください。

■小売店頭什器や店内ビジョン広告でも「菜々緒のオススメは、BASE BREAD チョコレート！」

菜々緒さんがイメージキャラクターを務める本CMのクリエイティブは、TVCMやWEB広告での放映のみならず、小売店舗内における各種什器の設置や、店内ビジョンでの放映など、各種チャネルにて展開。菜々緒さんの直筆メッセージにもぜひご注目ください。

■TVCM概要

○タイトル：『BASE BREAD チョコレート リニューアル』篇（15秒）

○放送開始：2026年5月11日（月）～

○放送エリア：全国

○YouTube URL：https://youtu.be/LMZNnkADI1A

○スタッフ：Production : ants｜Creative Director：北尾 昌大｜Producer：今西 宏次｜Production manager：長尾 大次郎｜Director：チェンコ塚越｜Camera：平野 哲郎｜Light：高橋 朋裕｜Art：金子 宙生｜Stylist：仙波 レナ｜Hairmake：あきやま ひとみ｜Offline edit：石川 風太｜Onlin edit：島崎 淳｜Mixer :西野 公樹（step）Casting：増子 健太朗（SKALY）｜GR Production manager：高嶋 光大（ants）｜GR Camera：西谷 圭介（SOLID）｜Retouch：青山 深（Jene’s）

■イメージキャラクター：菜々緒

近年の主な出演作は、主演を務めたCXドラマ「忍者に結婚は難しい」、EXドラマ「無能の鷹」、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション』、映画「怪物の木こり」など。今年8月には劇場版3作目となる『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』が公開。

徹底した自己管理や、自分らしく人生を楽しむ姿が女性たちの憧れにもなっている。Instagramフォロワー約330万人。

HP：https://unq.co.jp/profile/nanao/

Instagram：https://www.instagram.com/nanao_official/

X：https://x.com/NANAO1028

■クリエイティブ・ディレクター：北尾昌大

クリエイティブ・ディレクターとして日本を代表する企業の世界キャンペーンから、創業間もないスタートアップ企業のブランディングまで、これまで200社以上の企業の広告コミュニケーションに従事。750本以上のTVCMを制作。電通、Incubate Fundを経て、独立。2018年英Leeds大学にてMBA取得。企業のクリエイティブ・アドバイザーなどを歴任。

HP：http://kitao.tokyo/

■ベルギーチョコ増量でリニューアル。甘さは、上品に。香りは、豊潤に。

「かんたん・おいしい・からだにいい」をコンセプトに、全粒粉ベースのパン生地とチョコレートの風味を楽しめる「BASE BREAD チョコレート」。BASE BREADを体験したことのない方や、一度離れてしまわれたお客さまに向けて、改めてBASE BREADの魅力を知っていただくために、シリーズの顔でもある「BASE BREAD チョコレート」の大幅なリニューアルを実施。

従来品のねじり形状からマーブルロール形状に変更すると共に、ベルギー産のチョコレートを従来品比（1袋あたり重量比）の1.7倍使用することにより、チョコレートの風味と豊かな香りが広がり、全粒粉ベースの完全栄養食であることを意識させないほどの満足感を感じられる商品へとアップデートしています。

また、単に嗜好性を追求した甘いだけのチョコレートパンではなく、日常食として毎日食べても飽きのこないBASE BREADらしい味わいの両立を目指し、配合調整を追求。栄養豊富なBASE BREADの場合、チョコレート原料単体が美味しくても、特有の生地と合わせると味が馴染まなかったり、逆にネガティブな風味が目立ってしまうことがあります。お客さまが袋を開けた瞬間の香り立ちから、口に含んだ際の風味、そして食後の余韻に至るまで、チョコレートが生地とスムーズに調和するよう、原料選定に拘りました。

さらに、栄養バランスが崩れることのないよう、チョコレート感の強化に伴う飽和脂肪酸の増加を抑えるため、パン生地の原料調整も改善しています。

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

■ベースフード株式会社 概要

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食※1のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえる新たな食を提案し、すべての人が食事を楽しみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。



設立 ：2016年4月5日

本社 ：東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者 ：橋本舜

事業内容：完全栄養食等の開発・販売

URL ：https://basefood.co.jp

*1 1食分（BASE BREADは2袋、BASE Cookiesは4袋、BASE YAKISOBAは2個、BASE RAMENは2個／1個あたり調理後スープ約110gを含む、BASE Pancake Mixは1袋と卵Mサイズ1つ、牛乳(成分無調整)100mlを使用して調理した場合）で、栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・炭水化物・ナトリウム以外のすべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。