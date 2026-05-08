【名古屋初】タカシマヤ ゲートタワーモールで〈NUMBER SUGAR(ナンバーシュガー)〉がポップアップ出店

【NUMBER SUGAR(ナンバーシュガー)とは】

株式会社シュガー

2013年 東京 表参道で開業したキャラメル専門店。味ごとにナンバリングしたキャラメルにちなみ、店名を「NUMBER SUGAR」と名付けました。「何気ない日常に小さな幸せを届けたい」という想いを大切に、全て無添加にこだわり自社工場にて職人が丁寧に手作りしています。

今では表参道店に加え、丸の内店、代官山店の３店舗を展開しており、5月20日から5月26日までの1週間限定で名古屋に初出店いたします。

【商品紹介】

『クラシックキャラメル』各種(5粒入)各税込700円

ナンバリングされた〈NUMBER SUGAR〉のキャラメルは、滑らかな口溶けと深みのある濃厚な味わいが特徴です。砂糖を焦がしてから生クリームを加える昔ながらの製法で、12種類のキャラメルを懐かしく上品な甘さに仕上げています。

No.1 VANILLA

No.2 SALT

No.3 CINNAMON ＆ TEA

No.4 CHOCOLATE

No.5 RASPBERRY

No.6 ORANGE PEEL

No.7 ALMOND

No.8 GINGER

No.9 RUM RAISIN

No.10 COFFEE

No.11 MANGO

No.12 BROWN SUGAR

『８PCS.BOX』税込1,123円

創業当初からあるNo.1～No.8の８種類のキャラメルが入った、8PCS.BOX。1輪の薔薇をプレゼントするイメージで作られたパッケージは、花の咲き具合がつぼみ・5分咲き・満開の3種類あり、贈るお相手を思い浮かべながらお選びいただけます。

※10点以上お求めの場合は、パッケージをランダムでご用意させていただきます。

『12PCS.BOX』税込1,685

No.1~No.12までの全12種類が1粒ずつ入った定番人気商品。リボンの色は、ゴールド・シルバー・ネイビー・レッド・グリーンの5色からお選びいただけます。初めてお召し上がりになる方へのプレゼントにもおすすめです。12種類が２粒ずつ入った 24PCS.BOXもご用意しております。

※10点以上お求めの場合は、パッケージをランダムでご用意させていただきます。

『キャラメルクリーム』 (135g) 税込1,620円『ミルククリーム』 (135g) 税込1,620円

人気のキャラメルクリームもご用意。冷やしても滑らかで濃厚なクリームは、アイスクリームやパンに合わせてお愉しみいただけます。定番の３種類、ほろ苦い『キャラメルクリーム』・練乳のような『ミルククリーム』・甘酸っぱい『ラズベリークリーム』からお気に入りを見つけてはいかがでしょうか。

『バタースコッチ』(10粒入)税込1,242円

砂糖を焦がし水分を飛ばして作るバタースコッチ。濃厚なバターの味わいが口の中でじわっと広がり、カリッとした食感と香ばしさがクセになるハードタイプキャラメル。唯一無二のおいしさをご堪能ください。

ポップアップ詳細

期間：2026年5月20日(水)～5月26日(火)

場所：『タカシマヤ ゲートタワーモール』

2階イベントスペース

〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3

期間中、ポップアップ会場にて〈NUMBER SUGAR〉の商品を税込3,000円以上お買い上げのお客様に数量限定でオリジナル巾着をプレゼントいたします。

※開店待ちの整列および日中入店制限を案内させていただく場合がございます。