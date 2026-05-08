OB田中隼磨氏の来場決定！グランパスオーラルケアクリニック5月16日(土)見学会＆トークセッション開催のお知らせ

株式会社SCOグループ

株式会社SCOグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役会長：玉井雄介、以下「SCOグループ」）は、株式会社名古屋グランパスエイト(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：清水克洋、以下「名古屋グランパス」)と協働で推進する「オーラルケアプロジェクト」の一環として、「グランパスオーラルケアクリニック」を2026年2月27日（金）に開院いたしました。

この度、グランパスOBの田中隼磨氏をお招きし、院内の見学会および当クリニック院長でグランパスオーラルケアドクターを務める渡邉裕紀院長とのトークセッションを親子限定で5月16日(土)に同クリニックにて開催させていただくこととなりましたので、お知らせいたします。

トークセッションのMCは名古屋グランパススタジアムDJのYO!YO!YOSUKE氏が進行。名古屋グランパスを身近に感じていただけるクリニックを体感しに、ぜひ親子でお越しください。

クリニックは2026年2月27日に開院！

グランパスオーラルケアクリニック院内見学会＆トークセッション

名古屋グランパスのレジェンドでもある田中隼磨さんの来場が決定！当日はグランパスオーラルケアクリニック院長で、グランパスオーラルケアドクターも務める渡邉先生と田中隼磨さんのトークセッションのほか、院内をご自由に見回っていただける見学会を開催いたします。クラブ公式マスコット「グララ」も駆けつけ、終了時にはフォトセッションタイムも設けさせていただく予定です。また、限定グッズもプレゼント予定ですので、たくさんのご応募お待ちしております。



【開催日時】

2026年5月16(土)16:15～18:00



【開催場所】

グランパスオーラルケアクリニック（ナオキ歯科名古屋栄クリニック）



【住所】

愛知県名古屋市中区 栄 2-3-1 名古屋広小路ビルヂング 4F

【アクセス】

地下鉄「伏見駅」より徒歩約5 分

※専用駐車場はございません。お車でお越しの方は名古屋広小路ビルヂングの立体駐車場をご利用いただけますが、数に限りがございます。できるだけ、公共交通機関をご利用ください。



【参加資格】

小学生のお子様とその保護者様



【定員】

30名

【参加費】

無料



【参加方法】

以下応募フォームよりご申請ください

https://forms.gle/8f3iuP6eTYTeQom68

※詳細は、申請いただいたメールアドレスにお送りいたします。



【応募締め切り】

5月15日(金)18:00

※先着順のため、定員に達し次第募集を締め切りとさせていただきます。



【タイムスケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64367/table/207_1_71b32c8d70a5cabf05a5df639680e5ac.jpg?v=202605080451 ]

【ゲスト】

田中隼磨さん（名古屋グランパスOB）

【プロフィール】

生年月日：1982年7月31日（43歳）

経歴：横浜F・マリノス/東京ヴェルディ/名古屋グランパス/松本山雅FC

（2009年～2013年 名古屋グランパス所属）

Jリーグ通算675試合出場/24得点

※Jリーグカップ戦・天皇杯含む

医療法人明察会ナオキ歯科名古屋栄クリニック院長 渡邉 裕紀先生

MC YO!YO!YOSUKE （名古屋グランパススタジアムDJ)

今回開院したグランパスオーラルケアクリニックは「予防歯科」に注力し、名古屋グランパスのサポーターの皆さまをはじめ、地域住民の皆さまにとって身近で通いやすい歯科医院を目指しています。

※グランパスオーラルケアクリニックは、名古屋グランパスのオーラルケアドクターをつとめる渡邉 裕紀先生が運営しており、株式会社名古屋グランパスエイトおよび株式会社SCOグループは、「グランパスオーラルケアクリニック」の運営には直接的には関与しておりません。 「グランパスオーラルケアクリニック」の名称は、株式会社名古屋グランパスエイトの許諾の下で使用しております。

■歯科医院の概要

名称：グランパスオーラルケアクリニック（ナオキ歯科 名古屋栄クリニック）

場所：愛知県名古屋市中区 栄 2-3-1 名古屋広小路ビルヂング 4F

地下鉄「伏見駅」より徒歩約5 分

院長：渡邉 裕紀（グランパスオーラルケアドクター）

電話番号：052-204-5454

診療科目：メインテナンス・スポーツ歯科・矯正・

インプラント・ホワイトニング など

診察日：月～金 9:00-13:00／14:00-18:30

土 10:00-13:00／14:00-17:00

最終受付は診療時間の30分前 休診日／日・祝

クリニックURL：https://www.naokidental.com/



■「グランパスオーラルケアクリニック」に関するお問い合わせフォーム

https://forms.gle/zaoVisjHtbGeHxq17



◼︎SCOグループについて

SCOグループは、「テクノロジーで『105年活きる』を創造する」をビジョンに掲げ、歯科医療の未来を支える次世代の運用オペレーションシステムの開発・提供を行っています。全国の歯科医院に対して、キャッシュレスの導入支援、業務効率化、医療機器の調達支援など、多角的かつ実践的なソリューションを展開することで、歯科医師や歯科衛生士、スタッフが患者さんのためにその専門性を最大限に発揮できる環境づくりを支援しています。さらに、スポーツへの参画や支援活動にも積極的に取り組み、人々に“いきがい”や前向きな生き方を届けることで、心と身体の両面から健康を支える持続可能な社会の実現を目指しています。



■会社概要

社名： 株式会社SCOグループ

ビジョン：テクノロジーで「105年活きる」を創造する。

本社所在地： 〒100-7018 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー18F

設立： 2013年3月22日

代表： 代表取締役会長 玉井 雄介

事業内容： メディカルテック事業、データインサイト事業、ペイメント事業、医療機器リース事業

HP： https://www.scogr.co.jp/ (https://www.scogr.co.jp/)

公式X：https://twitter.com/sco_official_jp (https://twitter.com/sco_official_jp)

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/ (https://www.youtube.com/channel/UCc1AOopLrlP1la-h3DbanEQ/)

Oral Life Project：https://oral-life.jp/project/



