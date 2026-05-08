手のひらサイズで200Wの大出力を実現、電源一体型の革新的なCOBライト「ZHIYUN MOLUS X200 RGB / X200」

株式会社ケンコー・トキナー

株式会社ケンコー・トキナー（社長：櫻井 匡）は、手のひらサイズで200Wの大出力を実現した、電源一体型の革新的なCOBライト「ZHIYUN MOLUS X200 RGB / X200」の販売を、2026年5月15日より開始いたします。

価格はオープンですが、ZHIYUN MOLUS X200が65,800円（税込）、ZHIYUN MOLUS X200 COMBOが88,800円（税込）、ZHIYUN MOLUS X200RGBが80,800円（税込）、ZHIYUN MOLUS X200 RGB COMBOが98,800円（税込）の販売価格を想定しています。

ZHIYUN MOLUS X200 RGB / X200



詳細を見る :https://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/lighting/zhiyun/x200.html

驚異的なコンパクトさと200Wの高出力を両立。ライト本体に操作パネルを集約。

重く嵩張る外部コントロールボックスをなくした次世代COBライト

MOLUS X200



ジンバル・撮影用LEDライティング機材の世界的メーカーであるZHIYUN（Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.）は、200Wという高出力を実現しながら、外部コントロールボックスを不要とした驚異的にコンパクトなCOBライト「MOLUS X200」およびフルカラー対応の「MOLUS X200RGB」、さらに専用アクセサリーが付属する「COMBOモデル」をそれぞれ発売いたします。



「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。

煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。

特長

200Wの圧倒的出力と

コントローラー 一体型のスマート設計

操作部をライト本体に集約

手のひらサイズの筐体でありながら、200Wの強力な出力を実現しました。最大の特長は、操作ディスプレイとダイヤルを備えた操作部をライト本体に集約した点です。

屋外でも最大出力を発揮する

バッテリー拡張ハブ(COMBOモデル)

バッテリー拡張ハブ(COMBOモデル)

付属のACアダプターによる長時間のスタジオ撮影に加え、Vマウントバッテリー（別売）による給電にも対応しています。COMBOモデルに付属する拡張ハブを使用し、Vマウントバッテリーを2個連結させることで、コンセントのない屋外やモバイル環境でも200Wの最大出力を発揮することが可能になります。

超小型・軽量ボディによる

高い機動力

超小型・軽量ボディ

本体重量は約800g（X200）/ 約810g（X200RGB）と、200Wクラスのライトとしては異例の軽さを誇ります。厚さもわずか75.5mmに抑えられており、限られたスペースでの設置や長距離の持ち運びにも最適です。

DynaVort Cooling Systemによる

効率的な冷却

DynaVort Cooling Systemによる効率的な冷却

ZHIYUN独自の電子式背圧冷却システムを採用。流体力学に基づいた設計により、コンパクトなボディでも200Wの出力を安定して維持します。極限までの薄さと超静音動作を両立し、録音を伴う撮影現場でも安心して使用できます。

プロ仕様の光質と

多彩なカラーコントロール

プロ仕様の光質と多彩なカラーコントロール

CRI 95以上、TLCI 97以上という極めて高い色再現性を備えています。RGBモデルでは、2500Kから10000Kの幅広い色温度調整に加え、フルカラー照明を提供し、あらゆるクリエイティブな表現をサポートします。

ZY Vegaアプリによる

スマートなワイヤレス操作

ZY Vegaアプリによるスマートなワイヤレス操作

専用アプリ「ZY Vega」を使用することで、スマートフォンから複数のライトを同時にコントロール可能です。色温度、明るさ、カラー設定をワイヤレスで瞬時に調整でき、少人数での撮影効率も大幅に向上させます。

【Vマウントバッテリー使用時の出力に関する注意】

・14.8Vのバッテリー1個を直接接続した場合：最大出力150W

・Vマウントバッテリー拡張ハブ(COMBOモデル付属)を用いて14.8Vのバッテリー2個を連結した場合：最大出力200W

・26Vのバッテリー1個を直接接続した場合：最大出力200W