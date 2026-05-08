手ぶらで涼風　使い方は無限大の多用途ハンディファン『4WAYハンズフリークリップファン』を発売

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サンコー株式会社


この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は


『4WAYハンズフリークリップファン』を5月8日に発売いたしました。


サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。


詳細を見る :
https://www.thanko.jp/view/item/000000004656?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004656










本製品は、手を使わずに涼しい風を楽しめる多機能ポータブルファンです。


リュックや日傘、ベルトなどに取り付けられるクリップ式で、取り付け部分が360°回転するため風向きの調整も自在。


クリップでの使用に加え、手持ち・首掛け・スタンド使用など4通りでの使い方が可能です。


重量は約130gと、手持ちや身につけての使用中も負担を感じにくい軽量設計です。


風力は強・中・弱の3段階で調整が可能。


USB充電式で、約160分で充電が完了します。


強モード時は約2時間半、弱モードなら最大9時間の連続使用が可能。


USB充電式でLEDインジケーター付きなので、バッテリー残量も一目で確認できます。


カラーはホワイト・グレーの2カラー。


外出時、ハンズフリーで風を感じたい。しっかり顔や首元に風を当てたい。


そんな方におすすめの、『4WAYハンズフリークリップファン』です。




＜製品特長＞


■手持ち・首掛け・スタンド・クリップの4WAY


■360°回転クリップで風向きを細かく調整


■重量約130gで軽量・コンパクト


■風力3段階（強・中・弱）切替


■USB充電式で最大9時間の連続使用が可能













＜仕様＞


・サイズ／幅71×奥行56×高さ116(mm)


・重量／約130g


・電源／内蔵バッテリー


・バッテリー充電／USB 5V 1A以上


・バッテリー／リチウムポリマーバッテリー 3.7V 2000mAh


・充電時間／約160分


・モード／３種類（強/中/弱）


・稼働時間／約150分


　※強モード時　※使用環境により異なります。


・ケーブル長／約900mm


・素材／ABS


・セット内容／本体、USB Type-Cケーブル、ストラップ、日本語取扱説明書


・パッケージサイズ／幅88×奥行59×高さ136(mm)


・パッケージ込み重量／約200g


・保証期間／購入日より6ヶ月


・発売日／2026/5/08


・型番/JAN／ホワイト:CLFN26AWH/4580060606009


　　　　　　 グレー:CLFN26AGY/4580060606016





4WAYハンズフリークリップファン


[販売価格] 2,980円 (税込)


https://www.thanko.jp/view/item/000000004656(https://www.thanko.jp/view/item/000000004656?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004656)




■製品に関するお問い合わせ先


サンコー株式会社　通販部


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