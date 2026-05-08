手ぶらで涼風　使い方は無限大の多用途ハンディファン『4WAYハンズフリークリップファン』を発売

サンコー株式会社

この度、サンコー株式会社 （所在地：東京都千代田区、代表取締役：荒井太智）は

『4WAYハンズフリークリップファン』を5月8日に発売いたしました。

サンコー公式オンラインストア、各種ECサイトなどで販売します。

詳細を見る :https://www.thanko.jp/view/item/000000004656?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004656

本製品は、手を使わずに涼しい風を楽しめる多機能ポータブルファンです。

リュックや日傘、ベルトなどに取り付けられるクリップ式で、取り付け部分が360°回転するため風向きの調整も自在。

クリップでの使用に加え、手持ち・首掛け・スタンド使用など4通りでの使い方が可能です。

重量は約130gと、手持ちや身につけての使用中も負担を感じにくい軽量設計です。

風力は強・中・弱の3段階で調整が可能。

USB充電式で、約160分で充電が完了します。

強モード時は約2時間半、弱モードなら最大9時間の連続使用が可能。

USB充電式でLEDインジケーター付きなので、バッテリー残量も一目で確認できます。

カラーはホワイト・グレーの2カラー。

外出時、ハンズフリーで風を感じたい。しっかり顔や首元に風を当てたい。

そんな方におすすめの、『4WAYハンズフリークリップファン』です。

＜製品特長＞

■手持ち・首掛け・スタンド・クリップの4WAY

■360°回転クリップで風向きを細かく調整

■重量約130gで軽量・コンパクト

■風力3段階（強・中・弱）切替

■USB充電式で最大9時間の連続使用が可能

＜仕様＞

・サイズ／幅71×奥行56×高さ116(mm)

・重量／約130g

・電源／内蔵バッテリー

・バッテリー充電／USB 5V 1A以上

・バッテリー／リチウムポリマーバッテリー 3.7V 2000mAh

・充電時間／約160分

・モード／３種類（強/中/弱）

・稼働時間／約150分

※強モード時 ※使用環境により異なります。

・ケーブル長／約900mm

・素材／ABS

・セット内容／本体、USB Type-Cケーブル、ストラップ、日本語取扱説明書

・パッケージサイズ／幅88×奥行59×高さ136(mm)

・パッケージ込み重量／約200g

・保証期間／購入日より6ヶ月

・発売日／2026/5/08

・型番/JAN／ホワイト:CLFN26AWH/4580060606009

グレー:CLFN26AGY/4580060606016

4WAYハンズフリークリップファン

[販売価格] 2,980円 (税込)

https://www.thanko.jp/view/item/000000004656(https://www.thanko.jp/view/item/000000004656?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=000000004656)

■製品に関するお問い合わせ先

サンコー株式会社 通販部

〒101-0023 東京都千代田区外神田1-8-13 NREG秋葉原ビル4階

TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322

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