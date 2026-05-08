UP-Tから即日対応可能な高発色スポーツタオルが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから、全面フルカラープリントに対応した「プリンタブルスポーツタオル」が新登場しました。

イベント直前でも安心の即日対応が可能な大判サイズのスポーツタオルは、ライブグッズやスポーツ応援、企業ノベルティなど幅広いシーンで活躍。輪転昇華転写プリントによる鮮やかな発色で、ロゴや文字はもちろん、写真やグラデーションまで美しく再現できます。

表面はポリエステル、裏面はコットンを使用した2層構造を採用。プリントの美しさと、タオルとしての吸水性・肌触りを両立しました。白ベースのデザインしやすい仕様で、お気に入りの写真やイラストを使ったオリジナルデザインも自由に楽しめます。

スポーツ観戦やライブイベントで存在感を放つ、オリジナル応援グッズとしておすすめのアイテムです。

さらに、1枚から注文可能で、大口注文には最大50％のまとめ割にも対応。短納期かつ高品質なオリジナルタオル制作を実現します。

輪転昇華転写プリントは、高温でインクを生地に浸透させることで、色鮮やかで耐久性の高い仕上がりを実現。イベントグッズや販促アイテムとしても高いクオリティを発揮します。

※縫製済みアイテムへのプリントのため、若干のズレが生じる場合があります。全面デザインをご希望の場合は、塗り足し範囲まで画像を配置することを推奨しております。

※重要なロゴや文字はセーフライン内への配置をおすすめします。

※素材の特性上、毛羽立ちによりプリントがやや柔らかく見える場合があります。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/%E5%8D%B3%E6%97%A5%E3%82%BF%E3%82%AA%E3%83%AB/IT2882

カラー：ホワイト

素材：表 ポリエステル50％／裏 コットン50％

サイズ：40×110cm（Fサイズ）

通常価格：3,872円（税込）

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム： Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格 ：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作