新たなBPO拠点を島根県安来市に開設

ナイス株式会社

ナイス株式会社（本社：横浜市鶴見区、社長：津戸 裕徳）はこのたび、グループ内の業務を集約したBPO拠点として、グループ会社であるナイスビジネスサポート株式会社（本社：沖縄県那覇市、社長：山浦 靖史）の新たな拠点を島根県安来市に設立いたします。これは島根県企業立地条例に基づき行うもので、4月28日には島根県庁において「立地計画認定書交付及び覚書調印式」が執り行われ、島根県及び安来市との3者で今後の雇用機会の創出に向けた連携などに関する覚書を締結いたしました。

当社グループは今後、島根県及び安来市と緊密に連携し、地元採用を中心とした組織体制を構築し、安全・安心で持続可能な住まいづくりの支援体制をより一層強固なものにしてまいります。

専門性の高い業務を集約

ナイスビジネスサポート株式会社は、2018年に沖縄県那覇市において設立されて以来、グループ内の見積もり作成や受発注対応、設計積算といった業務を集約したBPO拠点としての役割を担ってまいりました。このたびの島根県安来市における新拠点開設は、当社グループの更なる事業基盤の強化を目的としたものです。設計積算をはじめとする専門性の高い業務を集約することで、安来市内における雇用機会を創出し、地方創生に貢献してまいります。

■ナイスビジネスサポート株式会社 概要

調印式当日の様子（左から、丸山達也島根県知事、ナイス(株)津戸裕徳社長、ナイスビジネスサポート(株)山浦靖史社長、田中武夫安来市長）立地計画認定書[表: https://prtimes.jp/data/corp/91954/table/91_1_e327ecad6563bdad7e7c8844b206faa5.jpg?v=202605081151 ]