fhana・kevin mitsunaga氏がゲスト出演！初心者も大歓迎のアニソンDJイベント「アニフレ」が2年目のスタートを熱狂と共に開催

ワクセル株式会社

ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」（所在地：東京都品川区、主催：嶋村吉洋、総合プロデューサー：住谷知厚）が協力しているアニソンDJイベント「アニフレ」が、2026年4月12日（日）13:30～19:30（close 20:30）に2年目のスタートを飾る記念すべきイベントを開催いたしました。

本イベントでは、スペシャルゲストとしてアーティスト・fhana（ファナ）のkevin mitsunaga（ケビン ミツナガ）氏をお招きし、会場全体が一体となる大盛況のイベントとなりました。

■ アニフレの開催背景と目的

「好き」に正直に、「好き」を全力でさらけだせる場所を作りたい。アニフレは、そんな想いからスタートしました。

アニフレは、「普段オタクを出せない人」や「好きなものを好きって言いたい人」のための場所です。アニメ、ゲーム、アイドル、VTuber…何が好きでもいい。「好きって気持ちは、カッコいい」。

ここでは誰にも遠慮はいりません。お酒の力もちょっと借りて、抑えていた熱量も、封印してた語りも、全部ぶちまけられる空間づくりを目的としています。

■ 2年目一発目！本イベントの概要と特有の盛り上がり（実績）

2年目の幕開けとなる今回は、スペシャルゲストとしてfhanaのkevin mitsunaga氏をお招きしました。DJプレイのハイライトでは、fhanaの代名詞とも言える大ヒット曲『青空のラプソディ』を会場の参加者全員で一緒に踊り、アニフレならではの圧倒的な一体感と熱狂に包まれました。

■ 初心者でも絶対に楽しめる！3つの「こだわりポイント」と新企画

アニフレでは「初めてアニソンイベントに来る」というお客様も非常に多いため、今回より誰もがすぐに楽しめるような以下の新しい取り組みを導入いたしました。

1. 初回参加者限定「ウェルカムドリンク」の導入

初めてご来場いただいた方に、アニフレを楽しんでいただく最初のきっかけとして、無料で1杯乾杯ができる「ウェルカムドリンク」の提供を開始しました。これにより、参加者同士やスタッフとのコミュニケーションがより生まれやすくなりました。

2. 新企画「教えてスティール先生」で全員ダンス！

「初めてでどう楽しんでいいか分からない」という方に向けて、一つでも楽しみ方を覚えてお持ち帰りいただけるレクチャー企画「教えてスティール先生」をスタートしました。今回は会場全員でM!LKの『好きすぎて滅！』のダンスを踊り、初心者から常連の方まで笑顔が溢れる時間となりました。本企画は今後、公式SNSを通じても展開していく予定です。

3. リクエスト機能付き！公式HPからの予約システムへ移行

これまで「TwiPla（ツイプラ）」で行っていた参加予約システムをアップデートし、公式HPからの直接予約へと変更いたしました。

最大の特徴として、予約時に「イベントで流してほしい曲のリクエスト」を入力できる機能を実装。お客様の「好き」をダイレクトに反映した、より満足度の高い空間づくりにこだわっています。

■ 今後の展開

2年目を迎えたアニフレは、今後SNSでの発信をさらに強化してまいります。これまでの写真中心のレポートに加え、会場のリアルな熱気や楽しさ、そして新企画「教えてスティール先生」の様子などを動画コンテンツとして積極的にお届けしていく予定です。

アニフレで、語って、踊って、“オタクってイケてる” を体現する場所へ！

アニフレは今後も進化を続けてまいります。

■次回開催

2026/06/28（SUN） 13:30‐19:40（close:20:30)

🗺️Cafe & Music Bar "TWO FACE"

📍 https://x.gd/twofacegmap

・エントランス

\7,000（終日飲み放題

\3,500（男性1ドリンク込み）

\2,500（女性1ドリンク込み）

🉐予約・拡散で500円オフ！！🉐

予約サイト

https://x.gd/anifre

■ イベント・関連URL概要

・イベント名：アニフレ

・公式HP（ご予約・リクエストはこちら）：https://anifre.wixsite.com/home

・公式X（Twitter）：https://x.com/anifure1103

・公式Instagram：https://www.instagram.com/anif.re

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anifre1103

・ワクセル公式HP：https://waccel.com/

・大町和生：https://waccel.com/collaborator/omachi-kazuki/

・多賀 陽七海：https://waccel.com/collaborator/hinami-taga/

■ソーシャルビジネスコミュニティ「ワクセル」

コラボレートを通じて、人に夢を与え続けていくソーシャルビジネスコミュ二ティ。

健全に学び、チャレンジし、成長し、達成し続ける人が次々と集まるコミュニティを作り続けている。さまざまな分野で活躍する著名人や経営者、クリエイターの方々とコラボレートすることにより、さまざまな取り組みやコンテンツ制作を行っている。

ワクセルの取り組み：

YouTube等での番組配信/オンライン講演会/出版プロデュース/プロジェクト創出/コラム、対談、インタビュー記事制作/ニュース発信/各種イベントへのキャスティング

過去のキャスティング実績：

吉田沙保里 氏『SHOUT！2024』

藤川球児 氏『火の玉ストレート～野球人生を通じての学び～』

マッコイ斉藤 氏『マッコイ斉藤氏講演会』(鶴岡市立荘内病院看護部自治会主催)

ワクセル公式HP ：https://waccel.com/

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCG01_a1_jI7FcCwx0ORtw0w

X ： https://x.com/waccel_academy

Instagram ：https://www.instagram.com/waccel_staff/

ワクセル 主催 嶋村吉洋

https://waccel.com/shimamurayoshihiro/

兵庫県出身。10代で起業し、実業家、投資家、映画プロデューサーなどさまざまな分野で活躍。

現在は投資家として、阪急阪神ホールディングス株式会社、株式会社サイバーエージェント、朝日放送グループホールディングス株式会社、オリコン株式会社などの大株主になり、保有している株式の評価額は数百億円に達する。また株式会社テレビ東京ホールディングスの個人筆頭株主でもある。

映画プロデューサーとして、ワールドセールスを狙った作品を作り続け、1作目、2作目、3作目が国際映画祭で受賞、最新作は、Netflixで6カ国の1位・2位に入り、アメリカの配信では初登場1位を獲得。

個人投資家、映画プロデューサーとしてBloombergのインタビューを受け、2026年のIP・コンテンツ株の見通しや投資方針についてコメント。

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2025-12-18/T7G1RRKK3NYB00

https://www.bloomberg.com/jp/news/articles/2026-02-13/TADBFWKJH6VH00

著書『となりの億万長者が17時になったらやっていること』（PHP研究所）は「読者が選ぶビジネス書グランプリ2025」において、総合グランプリ2位と経済・マネー部門賞を受賞。2025年に『人生100年時代を生き抜くための億万長者のコミュニティ資本論』を出版し、総合グランプリ7位と経済・マネー部門2位を受賞。

嶋村吉洋オフィシャルサイト：https://shimamura-yoshihiro.jp/

X： https://x.com/yoshi_shimamura

Instagram ：https://www.instagram.com/shimamura_yoshihiro/

ワクセル 総合プロデューサー 住谷知厚

https://waccel.com/sumitanitomohiro/

山口県出身。慶應義塾大学理工学部数学科卒業。在学中に株式投資やベンチャー事業をするも上手くいかず、大学卒業後、大手証券会社の営業職に従事。数百人の経営者と出会う中で、自身も経営者の道を目指したいと思うようになり、コラボレートを通じて多事業展開をしていたワクセル主催者の嶋村吉洋に師事をする。嶋村からの学びを実践し、2017年に独立・法人設立。現在はTech系ベンチャー企業など複数社の経営をしながら、2021年1月にワクセル総合プロデューサーに就任。

住谷知厚オフィシャルサイト：https://sumitanitomohiro.jp/

X： https://x.com/donnokakugen

Instagram ：https://www.instagram.com/sumitanitomohiro1985/

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