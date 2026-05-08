【スマートホーム×安全持続性能】による次世代の住まいづくり第一弾として「N Styleホーム」の戸建住宅に「HOMETACT」を導入

株式会社HOMETACT

三菱地所グループの株式会社HOMETACT（本社：東京都千代田区、代表取締役 共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏、以下「HOMETACT社」）が提供する総合スマートホームサービス「HOMETACT（ホームタクト）」と、株式会社HAPROT（本社：広島県廿日市市、代表取締役 満元 貴治、以下「HAPROT」）は、スマートホームと安全持続性能を融合した新たな住まいづくりの第一弾として、株式会社N Styleホーム（本社：岐阜県関市、代表取締役 西村 弥、以下「N Styleホーム」）が手がける戸建住宅に「HOMETACT」を導入したことをお知らせいたします。

■「HOMETACT」×「安全持続性能」の提供価値

（１）居住者にとっての価値

― 安心・快適な暮らしを実現

・温度や照明を自動制御し、ヒートショックや転倒リスクを軽減。

・家族の見守りや通知機能により、離れていても「安心が続く」暮らしを提供。

・家事ラク動線などの住まいの設計と自動化を組み合わせ、日常に時間と子事にゆとりを創出。

・高気密高断熱等の住宅性能と自動制御を連動させ、快適な室内環境の維持と省エネを両立。

― 長く住み続けられる家に

・ライフステージや身体機能の変化に合わせて、住環境を柔軟にアップデート可能。

・「安全持続性能」と「HOMETACT」の融合により、今も未来も快適に暮らせる住まいを実現。

（２）工務店・事業者にとっての価値

― 提案力と差別化を強化

・「安全持続性能 × スマートホーム」という独自の切り口で、競合と一線を画す。

・夜間の転倒予防照明など、共感を呼ぶ具体的な生活提案が可能に。

― 再受注・紹介の好循環を創出

・便利で快適な生活体験が顧客満足度を高め、紹介やリピートにつながる。

・スマートホームのアップデートや機能追加を通じて、継続的な接点と収益機会を確保。

― 付加価値とブランドの向上

・「HOMETACT」を標準仕様に組み込むことで住宅単価アップとLTV向上を実現。

・最新のテクノロジーを活用する先進的な工務店としての信頼やブランド価値を確立。

■導入背景

三菱地所グループの総合スマートホームサービス「HOMETACT」は、これまでの「住まい」の常識を変え、スマートホームを新たな生活インフラとして普及させる取り組みを進めてきました。日常生活の中には、生活者自身も気づかない小さな不便やリスクが数多く存在します。「HOMETACT」は、それらをテクノロジーの力で可視化・軽減し、暮らしの質を高めることを目指しています。

「HOMETACT」は、2025年5月、医療・福祉分野で「安全持続性能」を提唱するHAPROTとアドバイザリー契約を締結しました。本締結により、HAPROTの医療的知見と「HOMETACT」のスマートホーム技術を融合させることで、ハードとソフトの両面から、住まいの安全性と快適性を両立した新しい住まいづくりの推進が可能となりました。

さらに「安全持続性能」の観点を設計段階に組み込むことで、スマートホーム技術を住まいそのものに落とし込み、住空間の在り方を大きく進化させることができます。この考え方は、新築住宅だけでなく既築住宅のリフォームにも有効で、高齢者や妊婦さん、小さなお子様のいるご家庭にも価値を提供します。

■今後の展望

「HOMETACT」とHAPROTは、今後も暮らしの安全と快適さを長期的に守る「大切な人を守れる住まいづくり」を推進してまいります。HAPROTの医療・介護分野における知見やネットワークを活かし、介護付き有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅（サ高住）等の介護領域をはじめ、住宅以外における「HOMETACT」のスマートホーム技術の活用やソリューション展開、新たな販路拡大も進めてまいります。HAPROTとの協業により、「HOMETACT」の「見えない心地いいをデザインする」というコンセプトをより具体化し、次世代の住まいづくりを共に創造してまいります。

■「HOMETACT」について

「HOMETACT」は、専用アプリやスマートスピーカーを使ってスマートロックやエアコン、照明といった複数メーカーの幅広いIoT機器をまとめて操作・管理できる総合スマートホームサービスです。日本の住環境に導入しやすい新しいスマートホー ムサービスとして2021年11月よりサービス提供を開始して以降、三菱地所グループ内外の物件での導入が進んでいる他、幅広い商品・サービスとの連携を 通じた新しい顧客体験・付加価値提供の取り組みを加速させております。

「HOMETACT」は住宅業界の新しいインフラとして、機能の拡張性や利便性、導 入による付加価値創出の実績などを多くの企業に評価いたき、すでに全国各地に事業拡大しています。

「HOMETACT」公式サイト：https://hometact.biz/

・お問い合わせ：https://hometact.biz/inquiry(https://hometact.biz/inquiry)

・資料請求 ：https://hometact.biz/document

■「安全持続性能」について

HAPROTが提唱する「安全持続性能」は、医療専門職である作業療法士の視点から生まれた、住宅における「安全性」と「持続性」を評価する独自の指標です。

「安全性」では転倒・転落など住宅内事故の予防力を、「持続性」では居住者の身体機能の変化や家族構成、ライフスタイルの変化に住宅がどれだけ対応可能かを評価し、それぞれ3段階でスコア化します。これにより、現在のリスクを可視化するだけでなく、将来を見据えた住環境の改善提案が可能となり、住宅を今だけでなく、これからも安心して暮らせる場所へと導きます。

2021年の運用開始以来、全国47都道府県から1,000件を超える申込み依頼があり、実際に70棟以上の住宅で導入・反映されるなど、住まいづくりにおける新しい価値基準として注目されています。

■株式会社HOMETACT」について

株式会社HOMETACTは、三菱地所が2021年11月にサービス提供を開始した総合スマートホームサービス「HOMETACT」の開発・運営を担う事業会社として2026年4月に事業を開始しました。「日本の不動産に、選ばれ続ける力を。」をコーポレートメッセージに掲げ、「住みごこちDXカンパニー」として不動産の新たな価値創出を推進しています。メーカー・ブランドの垣根を越えたオープンプラットフォームとして連携メーカー30社・接続可能機器200種類以上をカバーし、全国44都道府県・200社超の不動産事業者へサービスを提供。賃貸・分譲・戸建・リノベーションなど多様なアセットタイプで採用され、最大30%超の賃料向上、入居者満足度94%・継続利用意向約88%を実現しています。住まう人の快適な暮らしと、不動産オーナー・事業者の資産価値向上・運用効率改善を同時に叶えるサービスとして、「HOMETACT」の全国への普及拡大を推進しています。

- 会社名：株式会社HOMETACT- 代表者：共同代表 CEO 松本 太一、共同代表 COO 橘 嘉宏- 本社：東京都千代田区内神田一丁目4番13号 THE GATE Otemachi 2F- 設立： 2026年1月- 事業内容： 総合スマートホームサービス「HOMETACT」の提供、住設機器・スマート家電との連携に係る企画・開発、住宅・不動産事業者向けソリューションの開発・提供、エネルギーマネジメントサービスの提供、スマートホーム関連の情報発信・コンサルティング- URL：https://hometact.biz/