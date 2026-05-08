【大阪マリオット都ホテル】シェラトン都ホテル大阪 中国料理 四川と「ZK」欧風料理のコラボレーション“美食協奏”ディナーイベント開催

株式会社近鉄・都ホテルズ

大阪マリオット都ホテル（所在地：大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号）は、シェラトン都ホテル大阪 中国料理 四川 永島 眞次シェフと大阪マリオット都ホテル レストラン「ZK」欧風料理シェフ 竹内 淳也による一夜限りのコラボレーションイベントを2026年6月12日（金）に開催します。

レストラン「ZK」にて、中国料理とのコラボレーションメニューのご提供は、開業以来、初めての試みとなるイベントです。伝統的な四川料理を基盤にオリジナリティあふれる一皿を手掛ける永島シェフとイタリア料理の技法を用いて旬の食材の美味しさを最大限に引き出す竹内シェフ。異なるジャンルの２人が奏でる美食のハーモニーと「ZK」のソムリエが、料理との調和を追求したワインをセレクトします。このイベントでしか味わえないペアリング体験もお楽しみください。

■美食協奏 ～中国料理 × 欧風料理～

【開 催 日】2026年6月12日（金）

【時 間】受付 18：00 ～

ディナー 18：30 ～

【会 場】57階 レストラン「ZK」（ジーケー）

【料 金】お一人様 35,000円

※料金には、ディナーコース料理、各種ペアリング（シャンパーニュ、紹興酒、赤ワイン）が

含まれております。

【定 員】30名

コースメニュー

前菜の盛り合わせ（四川）

・衣揚げピータンのシャンパンジュレ

・河内鴨ローストの四川特製よだれソース

・クラゲ、ホワイトコーン、キュウリ、プチトマト和え

温前菜（ＺＫ）

フランス産鳩のインヴォルティーニ ホワイトアスパラガスのエチュベ 燻製梅のソース

パスタ（ＺＫ）

鱧 ばってんなす 加賀太きゅうりの冷製タリオリーニビアンコ 雲丹とイクラ添え

魚料理（四川）

平貝の自家製ＸＯ醤炒め

肉料理（四川・ＺＫ）

・黒毛和牛フィレ肉の四川特製ピリ辛炒め

・蝦夷鹿ロース肉のロースト 自家製ンドゥイヤのソース アーティチョークのフライ添え

ご飯（四川）

四川陳麻婆豆腐とご飯

デザート（四川・ＺＫ）

・パパイヤとマンゴーのタタン仕立て

・ドライ無花果とあんこ入りごま団子＆ローズとジャスミンの四川オリジナル茶

詳細を見る :https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/restaurant/zk/menu/57666/

シェラトン都ホテル大阪 中国料理 四川 シェフ永島 眞次氏

1984年 都ホテル大阪（現シェラトン都ホテル大阪）入社。

2022年 中国料理 四川のシェフに就任。

伝統的な四川料理を基盤とし、中国料理全般の調理法を取り入れたバラエティ豊かなメニューを提供。季節ごとの食材を盛り込んだ「シェフおまかせコース」など洗練された料理が多くのお客様から好評をいただいている。

57階レストラン「ZK」 欧風料理シェフ竹内 淳也

大阪「ポンテベッキオ」にてイタリア料理を学び、「モード ディ ポンテベッキオ」で副料理長を務める。その後2年連続ミシュランガイドビブグルマンに選出された「マチェレリーア ディ タケウチ」で店長として経験を積む。2016年8月、レストラン「ZK」欧風料理シェフに就任。“同じ食材で同じメニューを作ったら誰よりも美味しいものを届けたい”という思いとともにイタリア料理の技法を用いて旬の美味しさを提供する。



【ご予約・お問い合わせ】（受付時間 10：00～19：00）

TEL 06-6628-6224

【大阪マリオット都ホテル】

〒545-0052

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

※写真はイメージです。

※特別イベントのため、各種割引等は適用できません。

※表示料金は、消費税およびサービス料（15%）を含みます。

※食材の入荷状況などにより、メニュー内容を変更する場合があります。

※食材によるアレルギーのあるお客様はあらかじめ係にお問い合わせください。

公式WEBサイト（都ホテルズ&リゾーツ）

https://www.miyakohotels.ne.jp/osaka-m-miyako/

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