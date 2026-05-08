ゲームサウンド開発を専門に行う株式会社AZSTOKE(名称：エーゼットストーク、所在地：東京都世田谷区、代表取締役社長：中島 健太郎)は、山梨県甲州市塩山に日本初の大規模フォーリー専用フィールド「SKYSQUARE(スカイスクエア)」を開設し、2026年5月8日より予約受付を開始しました。





4種類の高エネルギー収録： https://youtu.be/OXFVlchZnrE





大規模フォーリーフィールドSKYSQUARE予約開始





自社拠点として広大なフィールドを確保することで、従来のスタジオ内での収録では不可能であった大規模かつダイナミックな環境音・フォーリー収録を実現します。





SKYSQUARE





■内製スタジオ時代だからこそ求められる、圧倒的スケールの「物理エネルギー」

「大規模かつリアルな環境下での収録」を実現するため、自然環境をそのままスタジオ化。現在は、その広大な敷地を最大限に活用した「大規模フォーリー収録」の最適化を進めております。

現代のゲームサウンド制作において、より没入感のある「リアルな音」への需要は高まり続けています。自社内に専用のFoley(フォーリー)スタジオを完備する企業が増加し、日常的なサウンド制作の質は飛躍的に向上しています。

しかし、スタジオという「屋内」の環境では、物理的なスペースの制約、反響音の限界、そして重量物や広範囲なアクションを伴う収録には依然として壁があるのが実情です。





当社は、スタジオ完備がスタンダードとなりつつある今だからこそ、その枠を超えた「屋外」での音の可能性に着目しました。









■オンライン見積りページの開設

本施設の稼働に合わせ、プロジェクトの予算策定を迅速化するための「オンライン見積りシステム」を公開いたしました。複雑になりがちな収録のコスト構造を可視化し、ホームページ上から条件に応じた概算算出が可能となっています。これにより、クリエイティブの構想段階からスピーディーな予算計画を支援いたします。









■SKYSQUARE見積りページ

https://www.azstoke.jp/skysquare/estimate





※ご利用にあたってのご案内

会員限定サービス：本システムのご利用には、無料の会員登録が必要となります。

規約への同意 ：お見積り内容のご予約・送信時に、以下の利用規約への同意が必要となります。あらかじめ内容をご確認ください。

https://www.azstoke.jp/skysquare/term









■音の質量とエネルギーを定義する、4つのレコーディング・カテゴリー

従来の屋内スタジオでは不可能であった「物理的な質量」と「空間のダイナミクス」を重視した4つのカテゴリーから選択可能です。

※プランによっては選択不可能なカテゴリーがございます。





1. 軽量(Light)

対象：靴、斧、鉄、木片、コンクリート塊





軽量収録-LIGHT-





人間が直接手に取って扱える素材を対象としたカテゴリーです。一般的なスタジオでは再現が難しい「広大な屋外の空気感」を含んだ収録を特徴としています。自然な土、砂利、草地といった多様なサーフェスでの足音や、斧による薪割り、木片や石材の衝突音などを、不要な反射音を抑えたピュアな状態でキャプチャ可能です。日常的な動作音でありながら、スタジオのブース内では決して得られない、外気と溶け合うナチュラルな響きと緻密なディテールをライブラリに加えることができます。





2. 重量(Heavy)

対象：人が持てない重量物、岩石、大型鉄鋼、巨大な倒木





重量収録-HEAVY-





屋内施設の床耐荷重やスペースの制約を完全に打破した、本施設を象徴するカテゴリーです。重機を用いて操作する巨大な岩石、重厚な金属塊、大径の倒木など、人の力では制御不能な質量のサウンドを対象とします。これらを叩きつけ、破砕し、あるいは引きずることで発生する「地面を揺らす本物の重低音」を安全かつダイナミックに記録。物理シミュレーションでは決して到達できない、凄まじい衝撃波と圧倒的な質量が放つ破壊的エネルギーを、余すことなくサウンドに封じ込めます。





3. 電動(Electric)

対象：チェーンソー、グラインダー、ドリル、大型電動工具全般





電動収録-ELECTRIC-





火花、粉塵、強烈な騒音を伴うため、屋内での収録が極めて困難な電動工具に特化したカテゴリーです。チェーンソーやグラインダーといった高回転モーターが放つ剥き出しの駆動音や、素材を削り取る際の激しい摩擦音を、電源完備のオープンエア環境で収録します。ノイズフロアを極限まで抑えつつ、工具本来のパワーとメカニカルな質感を至近距離でキャプチャ。リアリティを追求するゲーム制作や映像作品において、妥協のない「本物の駆動サウンド」の提供を可能にします。





4. 属性(Element)

対象：焚き火、火炎放射器(バーナー)、小花火、大花火、氷(冬季限定)





属性収録-ELEMENT-





「火」「花火」「氷」といった、特殊な環境設定が必要な自然エレメントを扱うカテゴリーです。薪が爆ぜる繊細な焚き火の音から、夜空を突き抜ける花火の爆鳴、ガスバーナーの鋭い燃焼音まで、開放的な屋外空間だからこそ可能な「火」の表現を追求します。また、冬季にはこの土地の気候を活かした「氷」の収録も可能。遮蔽物のない空へと広がる音の伝播や、自然界が持つダイナミズムを最高純度で記録し、音源に圧倒的な説得力を与えます。









■圧倒的リアリティを実現するための「SKYSQUAREの道」

1. 巨大ピットの制作





巨大ピット

巨大ピットの利用風景





2,000坪のフィールドに、自ら重機を操り掘削した幅12m×奥行8m×深さ3mに及ぶ巨大なピットを構築しました。単なる穴ではなく、周囲への不要な音の回折を抑え、狙った衝撃音をよりクリアにキャプチャするための構造的な工夫を施しています。屋内スタジオの「壁」の制約を取り払い、土という自然の吸音材に囲まれたこの巨大な空間こそが、地響きを伴う高エネルギーな破壊音を生み出すための「特設ステージ」となります。





2. 必要な「重量部材」を自社で確保





廃材の部材調達





重量収録において最も高いハードルとなるのは、巨大な部材の調達と運搬です。

SKYSQUAREでは、収録に使用するこれらの重量部材を、弊社独自に確保・ストックしています。対象となるのは、当然ながらホームセンターなどでは決して手に入らない、数トンクラスのコンクリートや巨大な鉄鋼などです。





部材の運搬





音の世界では、整った既製品よりも、歪に「曲がっているもの」や「欠けているもの」こそが、複雑な倍音や深みのある破壊音を生む「良質な素材」となります。そうした一点物の素材を、お客様自身が手配に奔走することなく、コンセプトに合致した「本物の質量」として現場ですぐに扱える環境を整えました。これにより、準備期間の大幅な短縮と、圧倒的なコストパフォーマンスの両立を実現しています。





3. 専門資格14種に裏打ちされた、安全かつ大胆な収録





14の資格を利用





大規模な破壊音や重量物の落下・移動を伴う収録には、常に危険が伴います。弊社代表の中島は、現在、合計14もの専門資格を保有しております。





精密なコントロール：資格保持者が自ら重機を操り、重量物を操作します。

安全性の担保 ：法令遵守と安全管理を徹底しているからこそ、スタジオでは不可能な「攻めた収録」を安心して実行いただけます。





専門スタッフの重機取り扱い





■本施設のご利用について

「SKYSQUARE」は、屋内スタジオでは実現不可能だった大規模・高エネルギーなフォーリー収録を可能にする、日本初のフィールド型レコーディングスタジオです。業界・規模を問わず、プロフェッショナルな収録を求めるすべての方にご利用いただけます。オンラインにて見積もりから予約まで完結できる体制も整っております。





安心サポート





■施設概要

施設名 ： フィールドステージ「SKYSQUARE(スカイスクエア)」

所在地 ： 山梨県甲州市塩山

規模 ： 約2,000坪(自社保有)

アクセス： 東京都心より車・特急利用で約1時間

主な用途： 大規模フォーリー収録、環境音レコーディング

URL ： https://www.azstoke.jp/skysquare/estimate

※ご利用には無料の会員登録(ログイン)が必要となります。登録後すぐにご利用いただけます。









■会社概要

社名 ： 株式会社AZSTOKE(エーゼットストーク)

代表者 ： 代表取締役社長 中島 健太郎

所在地 ： 〒156-0045 東京都世田谷区桜上水5-14-9 コート桜上水B1F

事業内容： ゲーム開発、ゲームサウンド開発、RIGDOCKS開発、

SKYSQUARE運営、アーティスト支援

URL ： https://www.azstoke.jp