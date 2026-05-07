7月5日(日)東京・ルミネtheよしもと、7月17日(金)なんばグランド花月フットボールアワー単独ライブ「フットボールアワー26」 7月開催決定

吉本興業株式会社

フットボールアワーによる単独ライブ「フットボールアワー26」を、7月5日(日)に東京・ルミネtheよしもと、7月17日(金)に大阪・なんばグランド花月にて開催することが決定しました。昨年、約15年ぶりの開催で大きな反響を呼んだ単独ライブ。本公演でも、昨年に引き続き、漫才への情熱が加速し続ける二人ならではの、練り上げられた渾身のネタをお届けします。

チケットは5月8日(金)11:00より、FANYチケットにて先行受付を開始します。フットボールアワー独自の世界観をお楽しみください。

フットボールアワー 本人コメント

＜岩尾望＞

今年もやります。タイトルの「26」の読みは「にじゅうろく」でも「トゥーシックス」でもなく「にーろく」です。

よろしくお願いします。

＜後藤輝基＞

昨年に引き続き今年もやります

漫才を中心にやると思いますが、鋭意制作中なのでまだ分かりません！ぜひお越しください！

「フットボールアワー26」概要

<公演概要＞

東京公演

日時：7月5日(日) 開場19:00／開演19:30／終演21:00

会場：ルミネtheよしもと(新宿区新宿3-38 ルミネ2 7F)

大阪公演

日時：7月17日(金) 開場19:00／開演19:30／終演21:00

会場：なんばグランド花月(大阪市中央区難波千日前11)

※大阪公演のみ後日、有料収録配信（一部編集あり）を実施します。詳細は、後日発表予定です。

＜チケット情報＞

チケット料金：前売6,000円／当日6,500円

※指定席販売

※未就学児入場不可

・FANY先行受付期間：5月8日(金)11:00～

5月10日(日)11:00

※FANYのみ／クレジットカード決済のみ

・当落発表：5月12日(火)18:00予定

▼販売URL

東京公演：https://ticket.fany.lol/event/detail/15899

大阪公演：https://ticket.fany.lol/event/detail/15890