低騒音軸受グリース市場、2032年に2074百万米ドルへ CAGR2.4%で成長予測
低騒音軸受グリースとは
低騒音軸受グリースは、ベアリング運転時に発生する振動・摩擦音を抑制するために設計された高機能潤滑材料であり、基油、増ちょう剤、低騒音添加剤、防錆剤、酸化防止剤などで構成される。特に家電、精密モーター、自動車電装、産業機器分野では、静音性と長寿命化への要求が高まっており、潤滑性能だけでなくNVH（Noise, Vibration, Harshness）対策材料としての重要性が増している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348615/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348615/images/bodyimage2】
図. 低騒音軸受グリースの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「低騒音軸受グリース―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、低騒音軸受グリースの世界市場は、2025年に1761百万米ドルと推定され、2026年には1799百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.4%で推移し、2032年には2074百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と国際供給網の変化（低騒音軸受グリース・静音潤滑・NVH対策）
2025年の米国関税政策は、低騒音軸受グリース市場における基油、添加剤、特殊化学品の国際調達コストに影響を及ぼしている。特に合成油系グリースでは、高性能PAO（ポリアルファオレフィン）や特殊添加剤の供給が価格変動リスクに直結している。
近年6カ月では、EV駆動モーター向け静音グリース需要が急速に拡大しており、中国・日本・韓国を中心とするアジア太平洋市場が世界需要を牽引している。また欧州市場では、エネルギー効率規制と低騒音家電需要を背景に、高耐久・低蒸発型グリースへの移行が加速している。
技術特性と製品分類（軸受潤滑・合成油・低振動設計）
低騒音軸受グリースは、軸受内部の摩擦と微振動を抑制することで、運転音の低減と耐久性向上を実現する。製品は主に鉱物油系（Mineral Oil Based）と合成油系（Synthetic Oil Based）に分類される。
鉱物油系はコスト競争力に優れ、一般家電や汎用産業用途で広く使用される。一方、合成油系は高温安定性、低揮発性、長寿命性に優れ、高速回転モーターやEV向け高精度ベアリング用途で採用が拡大している。
特に静音性能では、増ちょう剤粒径の均一化や異物混入抑制が重要となり、製造工程における超高清浄管理が競争力を左右する。
用途別需要動向（自動車・家電・産業機器）
用途別では、自動車、家電、産業機器が主要需要分野を形成している。中でも近年はEV市場拡大に伴い、駆動モーターや電動コンプレッサー向け低騒音軸受グリース需要が増加している。
家電分野では、エアコン、洗濯機、小型ファンモーター向けに低振動・低揮発性製品への需要が高まっている。また産業機器分野では、FA設備や高速スピンドル用途において、静音性と長寿命の両立が求められている。
業界では近年、「潤滑性能」よりも「静音品質」が製品差別化要素となりつつあり、グリース選定基準が高度化している点が特徴である。
主要企業と競争環境（Shell・SKF・Kyodo Yushi）
世界市場では、Shell、Exxon Mobil、Chevron、Kluber Lubrication、SKF、Kyodo Yushi、Dupontなどが主要プレイヤーとして位置付けられる。
特にKluber LubricationやKyodo Yushiは、高精密ベアリング向け静音グリースで高い技術優位性を持ち、日本市場では家電・精密モーター分野で強い存在感を維持している。またSKFはベアリングメーカーとしてのノウハウを活用し、軸受一体型潤滑ソリューションを展開している。
低騒音軸受グリースは、ベアリング運転時に発生する振動・摩擦音を抑制するために設計された高機能潤滑材料であり、基油、増ちょう剤、低騒音添加剤、防錆剤、酸化防止剤などで構成される。特に家電、精密モーター、自動車電装、産業機器分野では、静音性と長寿命化への要求が高まっており、潤滑性能だけでなくNVH（Noise, Vibration, Harshness）対策材料としての重要性が増している。
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図. 低騒音軸受グリースの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「低騒音軸受グリース―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、低騒音軸受グリースの世界市場は、2025年に1761百万米ドルと推定され、2026年には1799百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）2.4%で推移し、2032年には2074百万米ドルに拡大すると見込まれています。
市場構造と国際供給網の変化（低騒音軸受グリース・静音潤滑・NVH対策）
2025年の米国関税政策は、低騒音軸受グリース市場における基油、添加剤、特殊化学品の国際調達コストに影響を及ぼしている。特に合成油系グリースでは、高性能PAO（ポリアルファオレフィン）や特殊添加剤の供給が価格変動リスクに直結している。
近年6カ月では、EV駆動モーター向け静音グリース需要が急速に拡大しており、中国・日本・韓国を中心とするアジア太平洋市場が世界需要を牽引している。また欧州市場では、エネルギー効率規制と低騒音家電需要を背景に、高耐久・低蒸発型グリースへの移行が加速している。
技術特性と製品分類（軸受潤滑・合成油・低振動設計）
低騒音軸受グリースは、軸受内部の摩擦と微振動を抑制することで、運転音の低減と耐久性向上を実現する。製品は主に鉱物油系（Mineral Oil Based）と合成油系（Synthetic Oil Based）に分類される。
鉱物油系はコスト競争力に優れ、一般家電や汎用産業用途で広く使用される。一方、合成油系は高温安定性、低揮発性、長寿命性に優れ、高速回転モーターやEV向け高精度ベアリング用途で採用が拡大している。
特に静音性能では、増ちょう剤粒径の均一化や異物混入抑制が重要となり、製造工程における超高清浄管理が競争力を左右する。
用途別需要動向（自動車・家電・産業機器）
用途別では、自動車、家電、産業機器が主要需要分野を形成している。中でも近年はEV市場拡大に伴い、駆動モーターや電動コンプレッサー向け低騒音軸受グリース需要が増加している。
家電分野では、エアコン、洗濯機、小型ファンモーター向けに低振動・低揮発性製品への需要が高まっている。また産業機器分野では、FA設備や高速スピンドル用途において、静音性と長寿命の両立が求められている。
業界では近年、「潤滑性能」よりも「静音品質」が製品差別化要素となりつつあり、グリース選定基準が高度化している点が特徴である。
主要企業と競争環境（Shell・SKF・Kyodo Yushi）
世界市場では、Shell、Exxon Mobil、Chevron、Kluber Lubrication、SKF、Kyodo Yushi、Dupontなどが主要プレイヤーとして位置付けられる。
特にKluber LubricationやKyodo Yushiは、高精密ベアリング向け静音グリースで高い技術優位性を持ち、日本市場では家電・精密モーター分野で強い存在感を維持している。またSKFはベアリングメーカーとしてのノウハウを活用し、軸受一体型潤滑ソリューションを展開している。