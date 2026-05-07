「ご当地キャラカーニバル in ぐんま2026」2026年9月26日(土)、27日(日)群馬県庁にて開催！

群馬県エンターテインメント・コンテンツ課

群馬県は「ご当地キャラカーニバル in ぐんま2026」を、2026年9月26日(土)、27日(日)の2日間で開催します。三回目の開催となった昨年度の「ご当地キャラカーニバル」では、2日間で120キャラクターが出演、4万8千人を超えるお客様の来場となりました。

今年度も県内外からご当地キャラクターはじめ多くのキャラクターの出演・参加を募り、昨年度を超える盛り上がりを目指します。

特に今年度はぐんまちゃんの新曲「ぐんまちゃんバ！」を引っ提げて、イベント全体をサンバ感溢れる演出にしていくべく、企画を鋭意準備しています。

会場ではキャラクターPRブースやキッチンカー出展、各種ステージイベントなど実施予定です。今後の情報はぐんまちゃんオフィシャルサイトやSNS、ご当地キャラカーニバル特設WEBページでお知らせしていきます。

■概要

日時：2026年9月26日(土)、27日(日) ※雨天決行・荒天中止

場所：群馬県庁 県民広場 ほか

参加費：無料

協力：（一社）日本ご当地キャラクター協会

イベント特設WEBサイト https://gunma-characarnival.com/

※特設WEBサイトは随時更新いたします。

ぐんまちゃんオフィシャルサイト https://gunmachan-official.jp/

■開催コンセプト

皆さんに愛されて活動してきた１年、今年の感謝を込めてぐんまちゃんが皆さんをおもてな しいたします。ご当地キャラを知る人も知らない人も実りの季節を迎えた群馬に集まれ！みんなでいっしょに祝おう、踊ろう、楽しもう。

■ご当地キャラカーニバル in ぐんま2025の様子

イベントレポートはこちらから

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000035.000106339.html

■ぐんまちゃんについて

名前：ぐんまちゃん

(GUNMACHAN)

誕生日：2月22日

年齢：人間だと７歳くらい

好きなこと：

・楽しいこと、人を笑顔にすること

・温泉でリフレッシュ

・ぐんまの食べ物

特技：みんなを癒す不思議な力

仕事：群馬県宣伝部長

■ぐんまちゃん公式SNS・WEBサイト

Instagram：https://www.instagram.com/gunma_gunmachan/

X(ぐんまちゃん)：https://x.com/gunma_gunmachan

X(ぐんまちゃん公式情報)：https://x.com/gunmachan_info

TikTok：https://www.tiktok.com/@gunmachan_official

ぐんまちゃんオフィシャルサイト： https://gunmachan-official.jp/

■ぐんまちゃん新曲「ぐんまちゃんバ！」

リリックビデオshort ver. https://youtu.be/lSTndpQBtNA

（SONY Music（Japan）のYouTubeチャンネルへ遷移します）

■本件に関するお問い合わせ

群馬県庁 エンターテインメント・コンテンツ課

ぐんまちゃん推進室プロモーション係

TEL：027-226-2315

メール：gunmachan@pref.gunma.lg.jp