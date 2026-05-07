＜進化型＞グリークヨーグルト専門店「& Yogurt」が待望の催事初出店!新宿高島屋・伊勢丹新宿店の2箇所で期間限定オープン

株式会社iai

株式会社iaiが運営する、グリークヨーグルト専門店「& Yogurt（アンドヨーグルト）」は、ブランド初となる催事出店を決定いたしました。2026年5月13日（水）より新宿高島屋、5月20日（水）より伊勢丹新宿店にて、期間限定で順次開催いたします。

■ & Yogurt（アンドヨーグルト）とは

定番かつ人気No.1看板メニューの濃蜜フルーツ（下）とベリービタミン（左上）、ビューティースーパーフード（右上）

「見た目にもこだわった華やかなメニューで、人々の日常に彩りを」

「グリークヨーグルト」はギリシャ発祥のヨーグルトです。水切り製法で余分な乳清を取り除くこと

で、もっちり濃厚な、まるでクリームチーズのような食感と味わいが楽しめます。

当店では、国産ヨーグルトを使用し、ただ固いだけではない、まろやかで口当たりの良い食感にこだ

わりました。こだわりのグリークヨーグルトと様々な食材との組み合わせを楽しんでいただきたい。

そんな想いから「& Yogurt」と名付けました。

■ 2024年9月表参道オープン、2025年7月には横浜へ。着実にファンを広げる進化型グリークヨーグルト専門店

2024年9月、トレンドの発信地である表参道に1号店をオープンした「& Yogurt」。オープン直後からSNSやメディアで注目を集め、翌2025年7月には待望の2号店を横浜にオープンいたしました。

厳選された国産ヨーグルトを使用し、独自の製法で丁寧に水切りされたグリークヨーグルトは、濃厚でクリーミーな味わいが特徴。感度の高いお客様を中心に「今まで体験したことがない食感」とご好評をいただき、この度、満を持してブランド初となる催事出店が決定いたしました。

■ 催事情報 第1弾:新宿高島屋【イートイン形式】

炭火国産牛サラダボウル（右下）・濃蜜フルーツ（左）・ビューティースーパーフード（右上）

企画名：推し100 <ヨーグルトマルシェ>

期間：5月13日（水）～5月19日（火）

場所：新宿高島屋 地下1階 食料品 グルメスクエア

URL：https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/topics/food.html

炭火国産牛サラダボウル 2,300円（税込）【注目メニュー】催事限定炭火国産牛サラダボウル

通常店舗では提供していない、本催事のために開発された特別メニューです。炭火焼の香りが食欲をそ

そる国産牛ミスジと、濃厚なグリークヨーグルトが互いを引き立て合います。特製オリジナルサラダ

ソースとの相性も抜群で、スイーツとしてだけではない「食事としてのグリークヨーグルト」をご体験

ください。

【悩んだらこれ】看板メニュー濃蜜フルーツ

当店のもったり濃厚グリークヨーグルトに相性抜群の5種のフルーツを盛り付けた、＆ Yogurtの看板メニューを本催事用に少しアレンジ。 くどくない甘さのハンガリー産アカシアハニーを合わせ食べやすい味わいに仕上げています。 もったり濃厚なグリークヨーグルトとフレッシュフルーツに独自レシピで焼き上げている& Yogurtオリジナルのサクサクグラノーラの相性は抜群◎ グリークヨーグルトが初めての方にもいろんなグリークヨーグルトを食べてきた方にも是非召し上がっていただきたい一品です。

濃蜜フルーツ 1,880円（税込）

＜販売メニュー【イートイン形式】＞

・炭火国産牛サラダボウル: 2,300円（税込）

（十五黒米抜き 2,100円 / ローストビーフ追加 3,050円 / 十五黒米抜き＋ローストビーフ追加 2,850円）

・濃蜜フルーツ: 1,880円（税込）

・ビューティースーパーフード: 1,680円（税込）

・セットドリンク 500円（税込）※単品注文はできません。

（ホエードリンク ジンジャー / ホエードリンク ラムネ / ホエードリンク レモネード / ホエードリンク ザクロ / アイス緑茶)

■ 催事情報 第2弾:伊勢丹新宿店【テイクアウト形式】

バリエーション豊かなテイクアウトラインナップをご用意しました。

企画名：ミルクの恵みとヨーグルトの酸みときどきホエイ

期間：5月20日（水）～5月26日（火）

場所：伊勢丹新宿店 本館B1F フードコレクション

URL：https://www.mistore.jp/store/shinjuku/feature/foods/event_calendar.html

定番メニューから催事限定メニューまで

ご自宅でも「& Yogurt」の世界観を楽しめるよう、定番人気メニューから、手土産で人気のグリークヨーグルトシュー、おつまみにもなる今回初めての販売となる「オードブル」など、幅広いラインナップをご用意しました。

定番フルーツ系人気のお食事系手土産に最適なグリークヨーグルトシュー

＜販売メニュー【テイクアウト形式】＞

・濃蜜フルーツ 1,191円（税込）

・ベリービタミン 1,191円（税込）

・生ハムサラダ 1,191円（税込）

・特製炭火ローストビーフサラダ 1,421円（税込）

・ヨーグルトカプレーゼ 681円（税込）

・& Yogurtオードブル 1,291円（税込）

・ヨーグルトたまごブレット 981円（税込）

・グリークヨーグルトシュー 全4種 各881円（税込）

（特濃いちご / バジル＆ハモンセラーノ / ピーナッツクリーム / チョコバナナ）

・グリークヨーグルト プレーン 100g 661円（税込）

■ 皆さまのご来店を心よりお待ちしております

「＆ Yogurt」にとって、今回が初めての催事出店となります。 普段は表参道や横浜の店舗へなかなか足を運ぶことが難しい皆さまにも、この機会に私たちの進化型グリークヨーグルトを体験していただけたら嬉しいです。

ランチにぴったりなボリューム満点のボウルから、自分へのご褒美・手土産に喜ばれるスイーツまで、心を込めてご用意しました。新宿エリアにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。スタッフ一同、皆さまにお会いできるのを楽しみにしております！

■ 公式SNS・ウェブサイト

最新の催事情報や設営の様子は、公式Instagram等で発信しております。ぜひチェックしてみてください。

ブランド公式サイト： https://www.and-yogurt.com/

公式Instagram 表参道本店：https://www.instagram.com/and_yogurt/

公式Instagram 横浜店：https://www.instagram.com/and_yogurt_yokohama/

公式X（旧Twitter）：https://x.com/and__yogurt