遺伝子検査のパイオニアが、６つの遺伝子タイプ別に脳のパフォーマンスを最大化する習慣を伝授！

株式会社 青春出版社情熱のリーダー、独創的な表現者、知性派の分析家…「遺伝子タイプ」によって、能力を引き出す方法は違った！

この本は、わかりやすくいえば「あなた自身を知る」本であり、家族や友人など大切な人、あるいは職場の上司や同僚や部下、近所の人など、「あなた以外の人を知る」本でもあります。

「自分は○○だからダメだ」ではなく、「○○だからこそ、できることがある」。生きづらさを抱えている人が、自分の能力を知って、最大限に発揮する方法を伝えたいとの著者の思いが、この一冊になりました。

最新の遺伝子検査を医療に取り入れたパイオニアが、6つの遺伝子タイプ別に脳のパフォーマンスを最大化(最適化)する習慣を教える。1000人超の遺伝子検査に基づいたWEB診断付き。

本書の目次

著者プロフィール

本間 良子(ほんま りょうこ)

スクエアクリニック院長。日本抗加齢医学会専門医・評議員、米国抗加齢医学会フェロー。聖マリアンナ医科大学医学部卒業後、同大学病院総合診療内科入局。副腎疲労の夫をサポートした経験を活かし、米国 Neuroimmune Foundation(Project ECHO)などで学んだ最先端医療に基づき、栄養指導からブレインマネージメント、SNPs遺伝子診断まで行う。

本間 龍介(ほんま りゅうすけ)

スクエアクリニック副院長。医学博士。日本抗加齢医学会専門医・評議員、米国抗加齢医学会フェロー。聖マリアンナ医科大学医学部卒業後、同大学院医学研究科修了。自身が重度のアドレナルファティーグ(副腎疲労)に苦しんだことをきっかけに、日本初の副腎疲労外来を開設。近年、同クリニックは脳のトラブルにも治療効果を上げ、最新の遺伝子検査(SNPs)を医療現場に取り入れたパイオニアとして注目されている。『1日2分! 脳幹を鍛えれば子どもの才能はどんどん伸びる』(小社刊)ほか著書多数。

書籍情報

6つの遺伝子タイプでわかる自分の脳のトリセツ

著者：本間良子、本間龍介

発売日：2026年5月8日

定価：1,320円（税込）

ISBN：978-4-413-04749-4