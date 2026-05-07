Makuakeで3,200万円超の反響。395人が購入し、「Good Project Mark」を受賞した「coody エアテント Yustona」が一般販売開始
合同会社COODY（所在地：東京都）は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて多くのご支援と好評をいただいた「coodyエアテントYustona」を、公式サイトにて一般販売開始いたしました。
軽量設計による扱いやすさと、約5分で設営可能なエアポール構造、ポリコットン生地による上質で快適な空間設計をそのままに、ソロ・デュオに最適化された“ちょうどいいサイズ感”のモデルとして登場です。
■ coody エアテント Yustona とは“軽さ”が、一歩を変える― ソロ・デュオでも扱える軽量エアテント ―
coodyの世界観はそのままに、ソロや女性でも扱いやすい軽量設計を実現。
約19kgという重量により、「重そうだから無理かも」と感じていた一歩を、軽くします。
設営も撤収もひとりで完結でき、持ち運びや積み込みもスムーズ。
これまで手が届かなかったcoodyのエアテントが、より身近な存在へと進化しました。
前面のワイドドアに加え、背面の4分割ドア、さらに側面ベンチレーションを備えた多彩な開口設計を採用。
大きく開ければ自然とつながる開放的な空間に、閉じればしっかりとプライベートを確保。
外からの視線を抑えながら換気するなど、シーンに応じた細やかな調整が可能です。
風通しの良さと快適性を両立し、どんな環境でも心地よく過ごせる空間を実現しました。
■約5分で設営完了。ストレスフリーなエア構造
coodyのエアテントは、広げて空気を入れるだけ。
新型ジェットエアバルブの採用により、従来よりもスピーディーな空気注入を実現し、約5分で設営が完了します。
「準備」に時間を奪われるのではなく、「体験」を最大化する設計。
設営に追われることなく、その瞬間からキャンプを楽しめます。
■Yustonaの特徴
・約5分で設営できるエア構造で、誰でも簡単に設営可能
・約19kgの軽量設計で、ソロや女性でも扱いやすい
・260×240×205cmのゆとりある空間で、立って過ごせる快適性
・ポリコットン素材により、上質で落ち着いた室内環境を実現
・前後ドア＋大型ウィンドウで、開放感とレイアウト自由度を両立
・メッシュ・換気設計により、オールシーズン快適に過ごせる
・厚手PVCの一体型フロアで、防水・防虫・清潔性を確保
・エアコン・電源ホール対応で、季節を問わず快適な環境を構築
フライシートを標準装備
coody エアテント Yustonaには、防水性・断熱性に優れた専用フライシートを標準装備。
雨や冷気の侵入をしっかり防ぎながら、結露を軽減し、ポリコットン生地本来の通気性も維持します。
※サイズ詳細は公式サイト(https://coody-jp.com/tent-yustona/)でご確認ください
■一般販売について
Makuakeにて先行販売を行っていたcoody エアテント Yustonaは、このたび公式サイトにて一般販売を開始いたしました。
▼公式サイト
https://coody-jp.com/tent-yustona/
■製品情報
▼公式サイト
https://coody-jp.com/tent-yustona/
■coodyについて
coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。
初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。
coody公式サイト(https://coody-jp.com/)
■国内サポート体制
coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。
安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
▼カスタマーサポート
https://coody-jp.com/cs/
会社概要
会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）
所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F
資本金：1,000万円
代表：金中 予哉
設立：2024年
事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売
公式サイト：https://coody-jp.com/
問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/
※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。