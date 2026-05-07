Makuakeで3,200万円超の反響。395人が購入し、「Good Project Mark」を受賞した「coody エアテント Yustona」が一般販売開始

株式会社W&W

合同会社COODY（所在地：東京都）は、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて多くのご支援と好評をいただいた「coodyエアテントYustona」を、公式サイトにて一般販売開始いたしました。

軽量設計による扱いやすさと、約5分で設営可能なエアポール構造、ポリコットン生地による上質で快適な空間設計をそのままに、ソロ・デュオに最適化された“ちょうどいいサイズ感”のモデルとして登場です。

■ coody エアテント Yustona とは

“軽さ”が、一歩を変える― ソロ・デュオでも扱える軽量エアテント ―

coodyの世界観はそのままに、ソロや女性でも扱いやすい軽量設計を実現。

約19kgという重量により、「重そうだから無理かも」と感じていた一歩を、軽くします。

設営も撤収もひとりで完結でき、持ち運びや積み込みもスムーズ。

これまで手が届かなかったcoodyのエアテントが、より身近な存在へと進化しました。

前面のワイドドアに加え、背面の4分割ドア、さらに側面ベンチレーションを備えた多彩な開口設計を採用。

大きく開ければ自然とつながる開放的な空間に、閉じればしっかりとプライベートを確保。

外からの視線を抑えながら換気するなど、シーンに応じた細やかな調整が可能です。

風通しの良さと快適性を両立し、どんな環境でも心地よく過ごせる空間を実現しました。

■約5分で設営完了。ストレスフリーなエア構造

coodyのエアテントは、広げて空気を入れるだけ。

新型ジェットエアバルブの採用により、従来よりもスピーディーな空気注入を実現し、約5分で設営が完了します。

「準備」に時間を奪われるのではなく、「体験」を最大化する設計。

設営に追われることなく、その瞬間からキャンプを楽しめます。

■Yustonaの特徴

・約5分で設営できるエア構造で、誰でも簡単に設営可能

・約19kgの軽量設計で、ソロや女性でも扱いやすい

・260×240×205cmのゆとりある空間で、立って過ごせる快適性

・ポリコットン素材により、上質で落ち着いた室内環境を実現

・前後ドア＋大型ウィンドウで、開放感とレイアウト自由度を両立

・メッシュ・換気設計により、オールシーズン快適に過ごせる

・厚手PVCの一体型フロアで、防水・防虫・清潔性を確保

・エアコン・電源ホール対応で、季節を問わず快適な環境を構築

フライシートを標準装備

coody エアテント Yustonaには、防水性・断熱性に優れた専用フライシートを標準装備。

雨や冷気の侵入をしっかり防ぎながら、結露を軽減し、ポリコットン生地本来の通気性も維持します。

※サイズ詳細は公式サイト(https://coody-jp.com/tent-yustona/)でご確認ください

■一般販売について

Makuakeにて先行販売を行っていたcoody エアテント Yustonaは、このたび公式サイトにて一般販売を開始いたしました。

▼公式サイト

https://coody-jp.com/tent-yustona/

■製品情報

▼公式サイト

https://coody-jp.com/tent-yustona/

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。