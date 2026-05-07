5月5日「こどもの日」公開！大野城市の新プロモーション動画『ママが選んだ、大野城。』～子育ては街も一緒に～

株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社西日本新聞メディアラボ（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：清田慎弥）は、大野城市プロモーション推進課が実施するシティプロモーション業務の一環として、5月5日（こどもの日）に合わせて、新プロモーション動画『ママが選んだ、大野城。』を公開いたしました。

「街と一緒に子育てを楽しむ。」地域からのあたたかいメッセージを受け取ったお母さんたちの表情を通して、大野城市の魅力を伝えます。

■ 動画に込めた想い「子育ては、街も一緒に。」

駅やスーパーが近くて、四季の自然もすぐそばにある。大野城市には、安心して子どもを育てられる住環境と同時に、地域からのあたたかな声かけや見守りがある日常が広がっています。 家族にとって大切な「環境」と「人のあたたかさ」の両方が揃っているからこそ、大野城市は多くの子育て世代から選ばれています。

■ 動画ストーリー：いつものドライブで届く、地域からのメッセージ

動画には、大野城市内で子どもを育てる3組のご家族に出演していただきました。 ドライブへ出かける車内で映し出されたのは、お世話になった助産師さん、お気に入りカフェの店員さん、子育て支援施設のスタッフ、そして両親からの、あたたかい労いと応援のメッセージでした。 メッセージを受け取ったお母さんの表情を通じて、地域の人々との繋がりや、まちに流れる優しい空気感を届けます。

▽動画視聴はこちら

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jDAUAUuthnw ]

大野城市 担当者より

私たちが一番にお伝えしたいのは、大野城市に流れるあたたかい空気感です。大野城市には、充実した子育て支援制度という「環境」はもちろん、地域の方々からのさりげない声かけや見守りが、日常のあちこちに溢れています。毎日子育てに奮闘するご家族へ、「大野城市は、まちが一緒に子育てをしてくれるから大丈夫」というエールが伝われば大変嬉しく思います。

■ 大野城市の子育て支援制度

大野城市では子育て家庭を支える手厚いサポート体制を整えています。

経済的負担の軽減： 小中学校の給食費無償化、第3子以降の保育料無償化など

安心の医療と相談体制： 産後ケア事業、中学生までの子ども医療費助成など

気軽な交流の場： 親子で遊べて気軽に相談もできる「れいわ子ども情報センター」や「ぞうさんひろば」、小学生が放課後に利用できる「ランドセルクラブ」の運営など

【大野城市 子育て情報サイト キッズ&ユースネット】

市内の詳しい子育て支援制度や施設、イベントなどの情報は、下記よりご覧いただけます。

大野城市 子育て情報サイト :https://www.city.onojo.fukuoka.jp/kosodate/

【シティプロモーション「わたしが選んだ、大野城。」について 】

市民ワークショップを通して集まった声を反映し、「なぜ大野城市を選ぶのか」という視点でまちの魅力を発信するプロジェクトです。公式サイトでの発信、プロモーション動画やタブロイド紙の制作など、多面的な情報発信を実施しています。

シティプロモーションサイト :https://my-onojo.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社西日本新聞メディアラボ

ビジネスプロデュース部：森

TEL：092-731-2282［平日 10:00～17:00］

MAIL：mori@medialab.co.jp