日本精化、阪神タイガース5大イベント「こどもまつり」「TORACO DAY」「トラフェス」「ウル虎の夏」「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」協賛のお知らせ

日本精化株式会社

日本精化株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役執行役員社長：矢野 浩史）は、阪神タイガースが毎年開催する5大イベント「こどもまつり」「TORACO DAY」「トラフェス」「ウル虎の夏」「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」にパートナーズ協賛する「BIG FIVE PARTNERS 100」 に参加することをお知らせいたします。

■協賛の背景

日本精化株式会社は、NFC VISION 2030に掲げる「Goal7 地域社会に貢献しよう」の一環として、兵庫県に拠点を置く阪神タイガースとの連携を強化することで、地域社会への貢献とスポーツの振興を図ってまいります。

また、当社社員を対象としたアンケート調査の結果、最も支持されているスポーツは「野球」、その中でも最も好まれている球団は「阪神タイガース」となりました。このため、昨年の「ウル虎の夏2025」への協賛に続き、今年はさらにパワーアップして、シーズンを通して阪神タイガースを盛り上げていきます。地域と共に、スポーツを通じて笑顔をつなぐ取り組みを引き続き支えていきます。

‐NFC VISION2030：https://www.nipponseika.co.jp/company/vision/

■対象イベント＆試合日程

「こどもまつり」

5/8(金)・5/9(土)・5/10(日) vs DeNA



「TORACO DAY」

5/15(金)・5/16(土)・5/17(日) vs 広島



「トラフェス」

7/3(金)・7/4(土) vs 広島



「ウル虎の夏」

7/20(月祝)・7/21(火)・7/22(水) vs DeNA

7/24(金)・7/25(土)・7/26(日) vs 巨人



「TIGERS B-LUCK DYNAMITE SERIES」

8/7(金)・8/8(土)・8/9(日) vs 中日

8/18(火)・8/19(水)・8/20(木) vs ヤクルト

日本精化株式会社

**会社概要**

- 本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル10F

- 代表者名：矢野 浩史

- 上場：東証プライム

- 資本金：59億3322万円

- 設立：1918年02月

- 事業内容：機能性製品及び環境衛生製品の製造販売、不動産の賃貸

- ウェブサイト：https://www.nipponseika.co.jp/

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/nfc_corporate_official/