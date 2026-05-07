井上バレエ団が「シンデレラ」を新たな解釈でファンタジックな舞台に！チケット発売開始

ロングランプランニング株式会社

『井上バレエ団7月公演「シンデレラ」全三幕』が2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)に文京シビックホール 大ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21 文京シビックセンター）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売 :https://www.confetti-web.com/@/inoueballet公式サイトはこちら :https://inoueballet.net

井上バレエ団１０年ぶりの上演となる「シンデレラ」。

従来のピーター・ファーマーの美術に映像も加え、演出を一新した全く新しい解釈のファンタジー豊かな「シンデレラ」にどうぞご期待ください。

開催概要

『井上バレエ団7月公演「シンデレラ」全三幕』

開催期間：2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)

会場：文京シビックホール 大ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21 文京シビックセンター）

■出演者

出演：阿部碧（25日）、根岸莉那（26日）、厚地康雄（25日）、秋元康臣（26日）、荒井成也、他井上バレエ団

指揮：冨田実里

演奏：ロイヤルチェンバーオーケストラ

■スタッフ

振付・演出：石井竜一

美術・衣裳：ピーター・ファーマー

照明：立川直也

映像：立石勇人

美術監修：大沢佐智子

バレエミストレス：鈴木麻子、越智ふじの

音響：寺部和貴

舞台監督：相馬勝己

衣裳製作：柊舎、ゴードン・ハッチングス

大道具：俳優座劇場舞台美術部

公演監督：岡本佳津子

制作：諸角佳津美（統括）、石沢恵美、宮路昌美

■開催スケジュール

7月25日（土）18：30開演

7月26日（日）15：00開演

※開場は開演の45 分前

■チケット料金

SS席：13,000円

S席：11,000円

A席：8,800円

B席：6,000円

C席：4,000円



＜カンフェティ限定！1,000円割引＞

B席：6,000円 → カンフェティB席：5,000円！

C席：4,000円 → カンフェティC席：3,000円！

（全席指定・税込）

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