井上バレエ団が「シンデレラ」を新たな解釈でファンタジックな舞台に！チケット発売開始

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ロングランプランニング株式会社



『井上バレエ団7月公演「シンデレラ」全三幕』が2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)に文京シビックホール 大ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21　文京シビックセンター）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット発売 :
https://www.confetti-web.com/@/inoueballet
公式サイトはこちら :
https://inoueballet.net


井上バレエ団１０年ぶりの上演となる「シンデレラ」。
従来のピーター・ファーマーの美術に映像も加え、演出を一新した全く新しい解釈のファンタジー豊かな「シンデレラ」にどうぞご期待ください。


開催概要

『井上バレエ団7月公演「シンデレラ」全三幕』


開催期間：2026年7月25日 (土) ～ 2026年7月26日 (日)


会場：文京シビックホール 大ホール（東京都 文京区 春日 1丁目16-21　文京シビックセンター）



■出演者


出演：阿部碧（25日）、根岸莉那（26日）、厚地康雄（25日）、秋元康臣（26日）、荒井成也、他井上バレエ団


指揮：冨田実里


演奏：ロイヤルチェンバーオーケストラ



■スタッフ
振付・演出：石井竜一


美術・衣裳：ピーター・ファーマー


照明：立川直也


映像：立石勇人


美術監修：大沢佐智子


バレエミストレス：鈴木麻子、越智ふじの


音響：寺部和貴


舞台監督：相馬勝己


衣裳製作：柊舎、ゴードン・ハッチングス


大道具：俳優座劇場舞台美術部


公演監督：岡本佳津子


制作：諸角佳津美（統括）、石沢恵美、宮路昌美



■開催スケジュール


7月25日（土）18：30開演


7月26日（日）15：00開演


※開場は開演の45 分前



■チケット料金


SS席：13,000円　


S席：11,000円


A席：8,800円　


B席：6,000円


C席：4,000円

＜カンフェティ限定！1,000円割引＞


B席：6,000円 → カンフェティB席：5,000円！


C席：4,000円 → カンフェティC席：3,000円！


（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
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