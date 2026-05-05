美容室品質を自宅へ。熱で補修するプロ仕様シャンプー「FIRSTオリジナルシャンプー」にお手頃500mlサイズ新発売

株式会社Total Beauty FIRST

■ 商品特徴

1. 洗浄力とやさしさの両立

高い洗浄力を持つ界面活性剤と、低刺激なアミノ酸系洗浄成分をバランスよく配合。

しっかり汚れを落としながら、頭皮と髪に負担をかけません。

2. 高保湿処方でうるおいをキープ

ヒアルロン酸やシルク由来成分が髪と頭皮に潤いを与え、乾燥を防ぎます。

洗い上がりはしっとりなめらかで、指通りのよい質感に。

3. 熱を味方にする「毛髪補修」

エルカラクトン（γ-ドコサラクトン）配合により、ドライヤーやアイロンの熱でキューティクルを補修。

使うほどにまとまりやすい髪へ導きます。

4. ダメージ補修＆強度アップ

活性ケラチンとトステア（アミノ酸誘導体）が髪内部に浸透し、ダメージ部分を補修。

ハリ・コシのあるしなやかな髪へ。

5. 頭皮環境を整える天然由来エキス

レモン・ライムなどの柑橘系エキスに加え、シソ葉・ドクダミ・センブリなどの植物エキスを配合。

頭皮環境を整え、健やかな髪の成長をサポートします。

■ 使用方法

予洗い：髪をしっかり濡らす

シャンプー：泡立てて頭皮を優しくマッサージ

すすぎ：十分に洗い流す

ドライ：ドライヤーで乾かすことで補修成分が定着

■ こんな方におすすめ

・髪の乾燥やダメージが気になる方

・広がり・うねりを抑えたい方

・カラーやパーマによるダメージを補修したい方

・枝毛・切れ毛を防ぎたい方

・頭皮環境を整えたい方

■ 商品概要

商品名：FIRSTオリジナルシャンプー

・1,000ml（ホームケア用・詰替タイプ） \6,380(税込)

・500ml（ホームケア用・詰替タイプ） \3,850(税込)

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Total Beauty FIRST

TEL：088-652-1618

Email：office@beauty-first.jp