美容室品質を自宅へ。熱で補修するプロ仕様シャンプー「FIRSTオリジナルシャンプー」にお手頃500mlサイズ新発売
株式会社Total Beauty FIRST
高い洗浄力を持つ界面活性剤と、低刺激なアミノ酸系洗浄成分をバランスよく配合。
ヒアルロン酸やシルク由来成分が髪と頭皮に潤いを与え、乾燥を防ぎます。
エルカラクトン（γ-ドコサラクトン）配合により、ドライヤーやアイロンの熱でキューティクルを補修。
活性ケラチンとトステア（アミノ酸誘導体）が髪内部に浸透し、ダメージ部分を補修。
レモン・ライムなどの柑橘系エキスに加え、シソ葉・ドクダミ・センブリなどの植物エキスを配合。
・髪の乾燥やダメージが気になる方
・1,000ml（ホームケア用・詰替タイプ） \6,380(税込)
株式会社Total Beauty FIRST
■ 商品特徴
1. 洗浄力とやさしさの両立
高い洗浄力を持つ界面活性剤と、低刺激なアミノ酸系洗浄成分をバランスよく配合。
しっかり汚れを落としながら、頭皮と髪に負担をかけません。
2. 高保湿処方でうるおいをキープ
ヒアルロン酸やシルク由来成分が髪と頭皮に潤いを与え、乾燥を防ぎます。
洗い上がりはしっとりなめらかで、指通りのよい質感に。
3. 熱を味方にする「毛髪補修」
エルカラクトン（γ-ドコサラクトン）配合により、ドライヤーやアイロンの熱でキューティクルを補修。
使うほどにまとまりやすい髪へ導きます。
4. ダメージ補修＆強度アップ
活性ケラチンとトステア（アミノ酸誘導体）が髪内部に浸透し、ダメージ部分を補修。
ハリ・コシのあるしなやかな髪へ。
5. 頭皮環境を整える天然由来エキス
レモン・ライムなどの柑橘系エキスに加え、シソ葉・ドクダミ・センブリなどの植物エキスを配合。
頭皮環境を整え、健やかな髪の成長をサポートします。
■ 使用方法
予洗い：髪をしっかり濡らす
シャンプー：泡立てて頭皮を優しくマッサージ
すすぎ：十分に洗い流す
ドライ：ドライヤーで乾かすことで補修成分が定着
■ こんな方におすすめ
・髪の乾燥やダメージが気になる方
・広がり・うねりを抑えたい方
・カラーやパーマによるダメージを補修したい方
・枝毛・切れ毛を防ぎたい方
・頭皮環境を整えたい方
■ 商品概要
商品名：FIRSTオリジナルシャンプー
・1,000ml（ホームケア用・詰替タイプ） \6,380(税込)
・500ml（ホームケア用・詰替タイプ） \3,850(税込)
■ 本件に関するお問い合わせ先
株式会社Total Beauty FIRST
TEL：088-652-1618
Email：office@beauty-first.jp