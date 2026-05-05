お母さんへ「いつもありがとう」を贈る 母の日プレゼントフェア開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

このたび松坂屋静岡店では2026年5月10日(日)までの期間、母の日プレゼントフェア2026を開催しております。母の日に合わせてご来店のお客様にはプレゼントも！仕事に家事と、家族のために日々忙しく働くお母さん。1年分の感謝を込めて、母の日はとっておきのギフトを贈りませんか？

見た目も可愛くて喜ばれること間違いなし！母の日スイーツ！

〈モロゾフ〉

マザーズデーグルノーブル

税込1,944円

チョコレートスポンジでチョコレートクリームとウォールナッツをサンドし、クリームシャンティでナッペしたケーキを、白、ピンク、赤色の3色のチョコレートで包みました。

カーネーションをイメージしたケーキです。

〈両口屋是清〉

ささらがた カーネーション

税込356円

さくらんぼ風味の薄ピンクの羊羹と上南羹を組み合わせ、カーネーションが鮮やかに映えるように工夫し、全体的に温かみあふれるお菓子です。何層も羊羹を重ねているため、異なる羊羹の食感もお楽しみいただけます。

〈桂新堂〉

お母さんいつもありがとう

8袋入 税込2,160円

感謝の気持ちを込めたメッセージ入りのえびせんべいやえびの旨みを存分に楽しめるえびせんべいの詰め合わせです。お気に入りの飲み物と一緒に心安らぐひとときを。

〈叶 匠壽庵〉

あも歌留多(花)

1箱 税込2,592円

母の日デザインの絵柄が入った最中種。

華やかな組み合わせの、母の日おすすめギフトです。

母の日特別企画！シガールプレゼント

5月9日(土）→10日(日)の2日間限定で、母の日特別企画としてご来店のお客様にヨックモックのシガールをプレゼントいたします。贈り物として長く愛されているヨックモックのシガール。松坂屋静岡店へのご来店で、ちょっとした特別感を感じていただけますように。

【シガールプレゼント企画概要】

日時：5月9日(土)→10日(日)

配布本数：各日100本 ※なくなり次第終了

場所：本館1階正面玄関

「いつもありがとう」を贈るギフトのご提案

5月6日(水・祝)→12日(火)までの期間、本館1階葵テラスにて「母の日ギフトフェア」を初開催いたします。

〈TAKEKO FLOWER〉

日頃がんばっているお母さんに「いつもありがとう」「いつまでも元気でいてね。」の心を込めてお花のギフトはいかがですか？

プリザーブドフラワーやアートフラワーや、バルーンフラワーで「幸せを届ける花」をご提案させていただきます。

「お花が幸せを運ぶ」

その言葉の通り、大切な方への贈り物として、あるいはご自身を高めるためのパートナーとして、フラワーギフトをお届けいたします。

＼お子様向けワークショップも開催／

日時：5月6日(水・祝)、9日(土)、10日(日) 各日10:30→16:30

※材料がなくなり次第終了

〈La Sirena〉

50種類以上もの淡水パールジュエリーをご用意いたします。ジュエリーデザインをはじめ、ロゴグラフィックスのブランドの世界観は、南イタリアの宝石アルマフィー海岸から多くのインスピレーションを授かり創造しています。

身に着ける方の人生を共に歩む『パートナージュエリー』であるためにラ・シエーナでは、ジュエリーに採用するパーツをＫ18YG・Ｋ18WG・Pt900をメインとしております。

〈KUNIYA〉

1点物にこだわるバッグブランド。素材の持つ風合いや個性を大切にしながら、すべての作品を丁寧に制作しています。大量生産では表現できない美しさと、使うほどに深まる魅力をお届けいしています。KUNIYAとコラボしているいっしープロジェクトの「お守りいっしー＆」(バックチャーム)と共にギフトとして◎