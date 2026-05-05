【開催レポート】元楽天IR部長・市川祐子氏登壇の「第5回 IR勉強会＆交流会」に72名が参加！

株式会社IR Robotics

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱、HP：https://ir-robotics.co.jp/）は、上場企業のIR担当者・経営者等を対象とした「第5回 IR勉強会＆交流会」を2026年4月22日（水）に開催いたしました。

当日は72名の方にご参加いただき、大盛況のうちに終了いたしました。

元楽天グループIR部長・マーケットリバー代表取締役市川氏

・「第5回 IR勉強会＆交流会」開催レポート

2026年4月22日（水）に赤坂ガーデンシティにて開催された本イベントでは、元楽天グループIR部長であり、現在はマーケットリバー株式会社 代表取締役を務める市川 祐子氏にご登壇いただきました。

【当日のプログラム】

イベント前半の1時間は、市川氏による「企業価値を正しく伝えるためのIR戦略」と題したセッションを実施。現場で培われた実践的な知見や、忍耐時期におけるIR対応、業績が芳しくない時の考え方など、実務に直結するノウハウをご共有いただきました。

セッション中の市川氏セッション中の様子

後半の1時間30分は、参加者同士および市川氏を交えた懇親会を実施し、他社のIR担当者様と活発な情報交換や交流が行われました。

・参加者の声(一部抜粋)

市川氏と交流する参加者の様子交流会の様子

アンケートでは、多くの皆様からご好評の声をいただきました。

・「忍耐時期のIR対応についてお話を伺えたのが大変勉強になりました。長期目線で、辛抱強く信頼を築いていくことが重要なのだと感じました。」

・「短期トピックスのニュース発信中心になっていたため、自社が今なにをするべきか、たくさんヒントを得られました。」

・「投資家との対話で押さえるポイント、IRのKPI、業績が芳しくない時の考え方など、IRの本質的な話から明日できる打ち手までお伺いでき、大変参考になりました。」

・「X（旧Twitter）やIRnoteの活用方法について方向性が見えていなかった点や、IR担当に着任して間もないための知識不足など、抱えていた課題がクリアになりました！」

・【次回告知】5/19(火)開催「第6回 IRセミナー」参加受付中

次回、第6回となるIRセミナーでは元証券ディーラーとして約50億円の収益を上げ、現在はX（旧Twitter）フォロワー数27万人超を誇る著名投資家・たけぞう氏を特別ゲストとしてお招きします。

「投資家に本当に評価されるIRとは何か？」をテーマに、プロの投資家視点に基づいたIR戦略の考え方や、自社ですぐに活かせる具体的な手法を直接学べる貴重な機会です。

講義後には、参加者同士の交流会・名刺交換の時間も設けております。

【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/54393/table/237_1_2aa1aa48915492042f3359c1e4c96478.jpg?v=202605051151 ]お申込みはこちらから :https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-03-26/3gshc2※先着50名

本イベントを通じて、投資家視点に基づいたIR戦略の考え方を学び、他社とのネットワークを広げる機会としてぜひご活用ください！

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/