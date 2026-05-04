木内彪凱と畠山紗英が圧巻の連勝を達成！

一般社団法人全日本BMX連盟チャンピオンシップ女子は畠山紗英が前日に引き続き優勝

2026 JBMXF大東建託シリーズ第3戦東京大会は、前日の第2戦千葉大会と同会場である千葉県柏市の沼南SPEEDWAYで開催されました。チャンピオンシップカテゴリーは前日同様に木内彪凱と畠山紗英がそれぞれ頂点に立ちました。

チャンピオンシップ男子

チャンピオンシップ男子2連勝の木内彪凱

JBMXF大東建託シリーズ第2戦は、強風の影響を考慮して通常3回走る予選を2回に変更されました。チャンピオンシップ男子は、前日優勝の木内彪凱（BMX Sarrians）が予選を2回ともトップでフィニッシュしました。迎えた決勝でもスタート争いでトップに立つと、終始レースをリードする展開でフィニッシュまで走り抜け、前日の千葉大会からの2連勝を達成しました。2位には深川匠（弱虫ペダルサイクリングチーム）、3位には押田岳瑠（秩父BMX協会）が続きました。

3位には今期よりチャンピオンシップに昇格の押田岳瑠（#220）が入った左より、2位 深川匠、優勝 木内彪凱、3位 押田岳瑠

チャンピオンシップ男子優勝 木内彪凱のコメント

朝から風が強い難しいコンディションだったが、練習から調子を落とさず決勝まで好調をキープできた。予選を1位で通過してインコースを選択できたことで、スタートでアウトコースの選手が並んでいるのも見えたが、落ち着いて第1コーナーをトップで抜けることができた。その後もうまくセクションをこなして逃げ切ることができた。2週間後に名古屋で行われるジャパンカップもこの調子で優勝を狙いたい。

チャンピオンシップ女子

畠山紗英が圧巻の走りで2連勝を達成

前日の千葉大会同様に3レースの合計で争われたチャンピオンシップ女子。畠山紗英（神奈川県BMX協会）が1レース目からトップフィニッシュする好調な走りで、2レース目と3レース目も圧巻の走りを見せて2連勝を達成しました。2位には野村凪沙（関西BMX競技連盟）、3位には籔田寿衣（関西BMX競技連盟）が入りました。

左より、2位 野村凪沙、優勝 畠山紗英、3位 籔田寿衣

チャンピオンシップ女子優勝 畠山紗英のコメント

1本目から1位を取れたので昨日と違って落ち着いてレースを走ることができた。いつもは第2ストレートのジャンプを飛んでクリアするが、今日は風が強かったのでできるだけバイクを浮かさず、ロールしたり低く速く飛ぶイメージで走った。3本目はアウトコースからのスタートだったが、第1コーナーでトップに立てたので、そこからは丁寧に走って優勝することができた。現状で苦手意識があるのがスタートゲートなので、この部分を改善して次につなげていきたい。

チャレンジカテゴリーのレースをピックアップ

5歳から競技をスタートできるのがBMXレーシングの大きな魅力です。年齢別のチャレンジカテゴリーは、将来のトップアスリートを目指すユースの選手のほか、生涯スポーツとしてBMXレーシングを楽しむ大人の選手など、各カテゴリーで熱戦が繰り広げられています。

ボーイズ9-10歳は飯島勘多（#53／秩父BMX協会）が優勝ボーイズ7-8歳優勝の米山虎太朗（秩父BMX協会）ボーイズ11-12歳優勝は樋口利陸（#64／千葉県BMX協会）ガールズ11-12歳は越野杏音（#35／東北BMX協会）が優勝ガールズ13-14歳は森島空舞（#36／関西BMX競技連盟）が優勝最年長カテゴリーのクルーザーメン40歳オーバー優勝は渡辺濃（#3／神奈川県BMX協会）

大会結果は下記からダウンロードしていただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d175868-16-63591afdb5c41939c52d45f50a0500e2.pdf

大会概要

大会名：2026 JBMXF大東建託シリーズ第2戦千葉大会・第3戦東京大会

主催：一般社団法人全日本BMX連盟（JBMXF）

主管：千葉県BMX協会・東京都BMX協会

公認：公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）

協力：千葉県自転車競技連盟、東京都自転車競技連盟（順不同）

後援：柏しょうなん夢ファーム

協賛：大東建託株式会社

開催期日：2026年5月2日(土)～5月4日(月祝)

開催場所：沼南SPEEDWAY 〒270-1465 千葉県柏市布施1-1

実施種目：BMXレーシング(チャンピオンシップレベル、チャレンジレベル)

BMXレーシングとは？

BMXは1970 年代のアメリカで子どもたちがオートバイのモトクロスを真似たのが原点とされているスポーツです。300 ～ 450 ｍのコースを最大8人が一斉スタートし、着順を競うダイナミックな走りによって全世界に普及しました。その自由な競技特性からフリースタイルという派生競技も生まれました。BMXレーシングは2008年北京五輪から正式種目に採用され、世界で人気のスポーツとなっています。全日本BMX連盟は1984年に発足し、BMXレーシングの大会開催や、普及活動を積極的に行っている団体です。