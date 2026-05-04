「ESCAPE.ID」のユーザー登録者数が5月4日現在140,000名を突破！

ＥＳＣＡＰＥ合同会社

ESCAPE合同会社（所在地：東京都品川区、統括プロデューサー 佐々木 翼）の運営する謎解き・脱出ゲームに特化したポータルサイト「ESCAPE.ID」は、2026年5月4日現在、ユーザー登録者数が140,000名を突破したことをお知らせいたします。

登録者数が140,000人を突破しました。

登録者数の増加は衰えることなく、特に土日にはより多くの登録者数を記録しており、更に大きなプラットフォームとして進化し続けています。また、４月に検索機能が本格的にリリースされるなど、使いやすさについても改善を続けています。

■ESCAPE.IDの更なるサービス改善へ

ESCAPE.IDはでは、よりよいサービスとするため、更に新たな機能を開発し続けています。日本の謎解き・脱出業界を次なるステージへと進めるべく、これからも謎解き・脱出ゲームの参加者・主催者どちらにも寄り添う”謎解き文化のインフラ”として、新しいサービスを続々と展開予定です。

ESCAPE.ID公式サイト

https://escape.id/

ESCAPE.ID公式X (旧Twitter)

https://x.com/_ESCAPE_ID_

【ESCAPE 合同会社】

ESCAPE合同会社は、東京大学の謎解き制作団体出身メンバーを中心に立ち上げられた”謎解き文化のインフラ”を創造し、運営するクリエイティブチームです。