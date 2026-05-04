【TCG GATE（トレカゲート） オープン記念】第10弾 ブラックボルト1BOXが当たる、Instagramキャンペーン開始

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株式会社Anmore(https://anmore.jp/)（本社：東京都）が運営するトレーディングカード専門店「TCG GATE(https://www.tcg-gate.com/)（トレカゲート）」は、グランドオープン記念キャンペーン「LEGEND DROP14」の第10弾を、2026年5月4日（火）12:00より公式Instagramにて開始いたしました。

TCG GATEは、グランドオープンを記念して全14回にわたるオンライン・オフライン連動キャンペーンを展開しており、本企画は後半戦に突入する注目回として実施いたします。

本キャンペーン「LEGEND DROP14」は、TCG GATEのグランドオープンを記念して、2026年3月から6月にかけて全14回実施されるカウントダウン型のプレゼント企画です。期間を通じて、PSA10鑑定ポケモンカード10点、未開封ポケモンカードBOX4点の合計14点を用意し、回を重ねるごとに注目度の高い景品を展開していく設計となっています。

第10弾は、ゼクロム（BWR）をはじめとしたコレクター人気の高いカードが収録された「ブラックボルト 1BOX」を景品として用意し、、2026年5月4日（月）12:00より公式Instagramにてスタートいたしました。応募締切は2026年5月9日（土）23:59、当選発表は2026年5月10日（日）を予定しています。

TCG GATEは、「日本のトレーディングカード文化を世界へ発信する拠点」をコンセプトに掲げ、秋葉原から国内外のファン・コレクターへ向けて、日本発のTCGカルチャーの魅力を発信しています。今回の第10弾キャンペーンも、グランドオープンを彩る企画の一環として、より多くの方にTCG GATEを知っていただく機会の創出を目指します。

第10弾 開催概要

キャンペーン名：TCG GATE グランドオープン記念キャンペーン「LEGEND DROP14(https://www.tcg-gate.com/)」第10弾

開催SNS：公式Instagram(https://www.instagram.com/tcg_gate/)

応募開始：2026年5月4日（月）12:00

応募締切：2026年5月9日（土）23:59

当選発表：2026年5月10日（日）



【応募方法】

1．TCG GATE公式Instagram(https://www.instagram.com/tcg_gate/)をフォロー

2．対象キャンペーン投稿をストーリーズにシェア

3．投稿内の表示文字を組み合わせて【キーワード】を確認

4．TCG GATE公式LINEへ【キーワード】を送信して応募完了

5．TCG GATE公式LINE(https://www.tcg-gate.com/)へキーワードを送信して応募完了

公式情報

公式X：https://x.com/tcg__gate

公式Instagram：https://www.instagram.com/tcg_gate/

公式LINE：https://lin.ee/UwjhcHu

キャンペーンページ：https://www.tcg-gate.com/

本件に関するお問い合わせ先

TCG GATE 広報担当：橋元

Email：hashimoto@tcg-gate.com