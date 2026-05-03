【岡山大学】岡山大学教育学部4年の吉岡千晴さん・宮原彩花瑠さんがボランティア表彰
2026（令和8）年 5月 3日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の教育学部4年の吉岡千晴さん・宮原彩花瑠さんが、独立行政法人国立青少年教育振興機構からボランティア表彰され、2026年3月24日には、本学津島キャンパスの教育学部本館において、表彰状授与式が行われました。
授与式では、安達拓人国立吉備青少年自然の家所長から表彰状の授与が行われ、教育学部からは高瀬淳教育学部長、指導教員である清田哲男教授、津島愛子准教授ら関係者が出席しました。
独立行政法人国立青少年教育振興機構は、国立吉備青少年自然の家を含む全国28の施設において、自然環境、文化等を生かした特色ある教育事業などを展開しており、ボランティア活動は教育事業などの活動を支える重要な役割を果たしています。
本学からも多くの学生が国立吉備青少年自然の家においてボランティア活動を行っていますが、吉岡さんは、3年の時に法人ボランティア「吉備ウーリーズ」の代表として「ボランティア自主企画事業」など、宮原さんは「SEA TO SUMMIT for children in KIBI」や「カッター体験会」などの教育事業に法人ボランティアとして積極的に参加し、勉学とボランティア活動を両立してきたことが他の法人ボランティアの模範となると判断され、その功績を称え表彰されたものです。
引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。
本件は、2026年5月3日に公開されました。
安達所長から吉岡さんへ表彰状授与
安達所長から宮原さんへ表彰状授与
吉岡さん（左）と宮原さん（右）記念撮影
集合写真
◆参 考
・岡山大学教育学部
https://edu.okayama-u.ac.jp/?lang=japanese
・独立行政法人国立青少年教育振興機構
https://www.niye.go.jp/
岡山大学教育学部が所在する岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学教育学系事務部 庶務担当
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3-1-1 岡山大学津島キャンパス
TEL：086-251-7584
E-ｍail：ed-contact◎adm.okayama-u.ac.jp
※@を◎に置き換えています
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＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
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岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html
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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html