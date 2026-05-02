【SHINE UP FES! 2026】第2弾出演アーティスト解禁！冨岡 愛、ピラフ星人、EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITYの参戦が決定！

株式会社CORE

2026年9月5日（土）・6日（日）に鳥取県にて開催する県内最大級の野外音楽フェス「SHINE UP FES! 2026」の第2弾出演アーティストとして、冨岡 愛、ピラフ星人、EXILE MAKIDAI、DOBERMAN INFINITYの計4組の出演が決定したことをお知らせいたします。

あわせて、ファンの皆様から熱望されていた各アーティストの出演日（日割り）も公開いたしました。

公式サイト：https://shineupfestival.com

■ジャンルを超えた豪華4組が追加参戦！

「日本一こどもに優しい」を掲げ、家族全員が楽しめるフェスを目指す「SHINE UP FES! 2026」。

第1弾の湘南乃風らに続き、SNSで絶大な支持を集める新星からダンスミュージック界のレジェンドまで、バラエティ豊かなアーティストが加わります。

【冨岡 愛】

SNSを中心に若年層から圧倒的な支持を集めるシンガーソングライター。

等身大の歌詞と透明感のある歌声が、鳥取の空に響き渡ります。

【ピラフ星人】

独特の世界観とキャッチーなキャラクターで話題沸騰中の注目アーティスト。

予測不能なパフォーマンスで会場を笑顔の渦に巻き込みます。

【EXILE MAKIDAI】

日本を代表するパフォーマーであり、現在はDJとしても活躍。

圧倒的なキャリアに裏打ちされた選曲とステージングで、会場を巨大なダンスフロアへと変貌させます。

【DOBERMAN INFINITY】

HIP HOPをベースに、型にはまらないスタイルで熱狂を生む5人組。

その力強いパフォーマンスは、SHINE UP FESのボルテージを最高潮へと導きます。

■待望の日割り公開！DAY1・DAY2のラインナップ

追加アーティストの発表に伴い、出演日も公開となりました。

今後もさらなる追加アーティストの発表を予定しております。

〈DAY1：2026年9月5日（土）〉

・冨岡 愛

・ピラフ星人

and more Artist... coming soon!!

〈DAY2：2026年9月6日（日）〉

・湘南乃風

・DOBERMAN INFINITY

・EXILE MAKIDAI

・TEE

・ハジ→

・YAMATY

and more Artist... coming soon!!

■「SHINE UP FES! 2026」とは

本フェスは、「子育て王国」として全国をリードする鳥取県を舞台に、「音楽を諦めない、育児を妥協しない」をコンセプトにした新たな野外音楽フェスティバルです。

超豪華アーティストによるライブに加え、50店舗以上が集結する巨大フードフェスが融合。

会場内には冷暖房完備の「授乳・おむつ替えステーション」や、保育士が常駐するキッズエリア、使い捨ておむつの無料提供など、小さなお子様連れのご家族でも安心して楽しめる充実の設備を計画しています。

■チケット情報

現在、全国のファミリーマートにてチケットを独占販売中です。

予定枚数に達し次第終了となりますので、お早めにお買い求めください。

販売場所： 全国のファミリーマート（Famiポート/マルチコピー機）

および公式サイト専用URL▼

https://www.funity.jp/tickets/suf/showlist

■開催概要

イベント名： SHINE UP FES! 2026

開催日： 2026年9月5日（土）・9月6日（日）

会場：とっとり花回廊（〒683-0217 鳥取県西伯郡南部町鶴田１１０）

主催： SHINE UP FES 実行委員会

公式サイト： https://shineupfestival.com