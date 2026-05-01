過酷な暑さからランナーをサポート！リポビタンSportsが「第5回 Funtrails みなの50K/30K」熱中症対策で1100名のランナーを応援

大正製薬株式会社

大正製薬株式会社[本社：東京都豊島区]（以下、当社）は、Funtrails合同会社が主催するトレイルランニング大会「第5回 Funtrails みなの50K/30K」に、「リポビタンSports」ブランドを通じて協賛いたします。

大会前日のブース出展および、エイド／ウォーターステーション「Ａ２：美の山公園（20.9km地点）」にて、競技者1,100名を対象としたサンプリングを実施し、熱中症対策でランナーを応援します。

過酷な環境を走るランナーを後押ししたい

近年、年々気温が上昇しており、気象庁の暖候期予報によると令和８年6～8月の平均気温は平年よりも高い予想です（出典１.）。

気温上昇に比例する形で熱中症による救急搬送者数も全国的に増加の大きな課題となっており、令和７年の５月から９月までの全国における熱中症による救急搬送人員の累計は 100,510 人となり、調査を開始した平成２０年以降で、最も多い搬送人員となりました（出典２.）。

炎天下での作業が多い建設業界などではすでに熱中症対策が必須化されていますが、山岳地帯など、長時間走り続けるエクストリームスポーツである「トレイルランニング」においても、熱中症への備えは命に関わる必須事項です。

私たちは、過酷な挑戦をするランナーが安心して競技を楽しめるよう後押ししたいという強い思いから、今年も本大会への協賛を決定いたしました。

出典１.：暖候期予報（令和６年2月24日発表）気象庁 ｜季節予報解説資料

（https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P6M）

出典２.：総務省消防庁（令和７年10月29日） ｜ 令和７年（５月～９月）熱中症による救急搬送状況（https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r7/heatstroke_nenpou_r7.pdf）

ランナーにもたらすメリット：レース前・レース中の「2段構え」サポート

本大会では、ランナーの皆さまが最後までベストを尽くせるよう、2つのタイミングで「リポビタンSports」製品をご提供します。

1. 【前日受付】マルチカーボ組成のゼリーでエネルギーをチャージ

大会前日の受付会場に出展する当社ブースにて、リポビタンゼリーSports（清涼飲料水〈ゼリー飲料〉をプレゼントする特別企画を実施します。リポビタンゼリー Sportsは消化吸収速度の異なる2種類の糖質を組み合わせた「マルチカーボ組成」が特徴で、レース前の手軽に効率よくエネルギー摂取（カーボローディング）を行うことができます。

2. 【20km地点・美の山エイド】リポビタンアイススラリーSportsで冷涼感を感じる

20km地点の「美の山エイド」にて、競技者1,100名を対象に「リポビタンアイススラリーSports（清涼飲料水）」のサンプリングを実施します。

凍らせて飲むことで、冷涼感を感じる事ができることに加え、塩分摂取による熱中症対策としてもおすすめです。

スポーツを愛するすべての人に安心を

当社は、気候変動による厳しい環境下にあっても、誰もが安心してスポーツへ挑戦できる社会づくりに貢献してまいります。

今後もさまざまなスポーツシーンにおいて熱中症対策の重要性を呼びかけ、皆さまの果敢な挑戦をサポートし続けます。

●サンプリング商品の紹介

ハニーレモン風味（無果汁）

りんご風味（無果汁）

ソルティライチ風味（無果汁）

商品名：リポビタンアイススラリー Sports

販売価格：120g 216円（消費税込）

商品特徴：

●凍らせて水分中に分散した微細な氷をそのまま飲める清涼飲料水です。

●エネルギーの源クエン酸とビタミンB₁・B2・B₆に加え、運動時に汗で失われやすい塩分を摂取でき、熱中症対策にもおすすめです。

●「第5回FunTrails Round みなの50K/30K」実施概要

日 時：2026年5月10日 （日） 7:00（50Kのスタート時間）

会 場：皆野町スポーツ公園（埼玉県秩父郡皆野町下田野）

参 加 者：1,100名

※リポビタンアイススラリーSportsのサンプリングは「A２：美の山公園（20.9km地点）」にて実施いたします。

●主催者概要

奥宮 俊祐（おくのみや しゅんすけ）

ＦｕｎＴｒａｉｌｓ合同会社

経歴）

2015年3月にプロとして独立し、Fun Trails合同会社を立ち上げ。その年、10回目の挑戦でハセツネ初優勝。また、同年11月に埼玉県で初となる100キロ越えのトレイルランレース(同時開催50キロ)を開催し、全国から1000名を超える選手を集め、年々規模を拡大。全国でトレイルランレースやセミナーを開催し、トレイルランの楽しさを広めている。

【出典１.：夏（6月～8月）の平均気温・降水量】

暖候期予報（2026年2月24日発表）気象庁 ｜ 季節予報解説資料（https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/kaisetsu/?term=P6M）

【出典２.：令和７年（５月～９月）の熱中症による救急搬送状況（人数）】

出典2：総務省消防庁（令和7年10月29日） ｜ 令和７年（５月～９月）熱中症による救急搬送状況（https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r7/heatstroke_nenpou_r7.pdf）