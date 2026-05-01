社内資産管理を“業務別に最適化”　Assetment Neo、情シス部門・経理部門・貸出業務に特化した3シリーズへ進化

株式会社アセットメント

2013年の設立以来、一貫して社内資産管理をめぐる問題解決に取り組む株式会社アセットメント（本社：東京都豊島区、代表：古畑 剛、以下アセットメント）は、累計導入社数【800社80万人】を突破したクラウド型社内資産管理システム「Assetment Neo」を開発・販売しています。

「Assetment Neo」は、社内のあらゆる「モノ」を一元管理でき、従業員・部署と資産を紐付けて管理できるため、「誰が・どこで・何を使っているか」を常に把握できます。目的に合わせて機能を深堀し、他にはない専門性と利便性を実現するために、業務別に最適化した3シリーズへ再編いたしました。

【再編の背景】

「Assetment Neo」は３シリーズに再編されました。

これまで「Assetment Neo」は、社内のあらゆる資産を一元管理できるクラウドサービスとして提供してまいりました。

一方で、実際の現場では

・情報システム部門（IT資産管理）

・経理部門（固定資産管理・棚卸）

・倉庫（貸出管理）

といったように、業務ごとに求められる機能・運用フローは大きく異なるという課題がありました。そこでアセットメントは、より各現場のニーズにフィットした資産管理を実現するため、「Assetment Neo」を業務別の用途に合わせ最適化した3シリーズへ再編いたしました。

【サービス概要】

■ Assetment Neo for 情シス

あらゆる情シス業務の基盤となる、パソコン台帳やサーバー台帳などの情報を一元管理できるシステムです。

ラベルを使った棚卸や組織変更、利用者管理など多様で汎用的な機能があります。

■ Assetment Neo for 経理

固定資産やリース資産などをラベル管理し、棚卸を支援するシステムです。

棚卸は各部門が行い経理は進捗管理を行うなど、企業規模の大きい組織に向けた専門機能を実装しています。

■ Assetment Neo for 貸出

貸出担当者がいるような業務に特化した専門的な貸出管理システムです。

在庫状況をリアルタイムで確認でき、連続貸出の制御など、運用に沿った機能が充実しています。

【差別化ポイント】

本シリーズの特徴は、単なる機能分割ではなく、各業務の実運用に合わせて機能を深く最適化している点です。 “全部入りで操作が複雑” から “自分の業務に最適なツール” へという価値転換を実現しています。

【今後の展開】

アセットメントは今後も「Assetment Neo」をシリーズごとにさらに機能強化し、更に専門性の高い資産管理プラットフォームとして進化させてまいります。2026年5月中旬にはバージョンアップのリリースを予定しており、より正確で効率的な社内資産管理の運用を目的としたサービスを提供してまいります。

【サービスサイト】

https://www.assetment.net/

【会社概要】

会社名：株式会社アセットメント

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 54F

代表者：代表取締役社長 古畑 剛

設立：2013年10月

資本金：20,000千円

事業内容：クラウドサービスの開発、販売促進、サポート

クラウドサービス導入時の支援業務

クラウドサービスに関連するバーコードリーダーやRFIDなどの物品販売

URL：https://www.assetment.co.jp/