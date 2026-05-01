「［関西］ファクトリーイノベーションWeek 2026」に出展

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、2026年5月13日（水）～15日（金）までインテックス大阪で開催される「［関西］ファクトリーイノベーションWeek 2026」内の「［関西］製造業 人手不足対策 EXPO」に出展いたします。

ブースでは、プロの実演販売士によるライブプレゼンテーションを随時開催するほか、「Teachme Biz」ならびに「iCheckup!」の最新機能を体験いただけます。

■出展の背景

製造現場において、技術の属人化、深刻な人手不足、それに伴う技術伝承の停滞は避けて通れない課題です。スタディストは、画像や動画を活用して直感的に業務を可視化するマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」ならびに、点検業務の実行支援システム「iCheckup!」によって、製造現場の標準化、業務効率化を支援します。

■このような課題をお持ちの方におすすめです

■出展の内容と見どころ

- ベテランの技術伝承： 特定の担当者への属人化を解消し、組織として技術を継承できる体制を築きたい- 不適合品の削減： 正しい手順を標準化して作業ミスを防止し、品質の安定化と確保を両立したい- 多国籍・多様な人材の活用： 言語や経験を問わず、誰でも直感的に理解できる手順書を整備したい- チョコ停防止・設備異常への対応： 設備トラブル発生時の対応フローを整備し、属人化を解消したい

ブースでは、プロの実演販売士によるライブプレゼンテーションを随時開催。「ベテランの頭の中にある手順」をいかにして「誰でも使える資産」に変えるのか、AIを活用した最新の手順書作成プロセスを分かりやすく実演いたします。

また、個別ブースのデモンストレーションでは、AIが動画から手順書を生成する機能など、最新システムをご紹介。現場の負担となっている「手順書作成の壁」をAIで取り除くことによって、形骸化しやすい「業務の標準化」が、どのようにして現場の自走や品質安定につながるのかを具体的に紹介いたします。

「手順書を作っても浸透しない」「技術伝承がなかなか進まない」といった課題の根本解決を目指す方や、現場のDX推進を具体的に検討されている方は、ぜひスタディストのブースへお立ち寄りください。

■展示会開催概要

- 展示会名称： ［関西］ファクトリーイノベーションWeek 2026 内 ［関西］製造業 人手不足対策 EXPO- 会期： 2026年5月13日（水）～5月15日（金） 10:00～17:00- 会場： インテックス大阪 6号館 A- ブース番号： K37-1- 参加方法： 事前登録制（登録無料）

＜アクセス・詳細＞

公式サイト：https://www.fiweek.jp/osaka/ja-jp.html

来場登録：https://www.nepconjapan.jp/osaka/ja-jp/register.html

■ マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」について

クラウド型のマニュアル作成・共有システム「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」は、企業のマニュアルの作成・管理を効率化することで、生産性向上、人材育成効率化、顧客満足度向上等を実現するソリューションです。AIによる動画の自動編集やマニュアルの自動作成も可能で、手順書の作成時間を大幅に削減するだけでなく、スムーズな運用もサポート。国内外2,300社以上で活用されており、「富士キメラ総研（※1）」「デロイト トーマツ ミック経済研究所（※2）」「ITR（※3）」の各最新調査において、売上金額シェアNo.1を獲得。 業種や企業規模を問わず、マニュアル作成・現場教育市場のスタンダードとして高く評価されています。

「Teachme Biz」公式サイト(https://biz.teachme.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260513_factoryinovation)

※1：『業種別IT投資動向／DX市場の将来展望 2026年版 DX投資編』マニュアル作成／現場教育ツール 2024年度実績（数量・金額/SaaS）ベンダーシェア

※2：『デスクレスSaaS市場の実態と展望 2025年度版』動画マニュアル作成支援ツール市場

※3：『ITR Market View：人材管理市場2025』マニュアル作成支援市場

「Teachme Biz」公式サイト(https://biz.teachme.jp?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260513_factoryinovation)

■ 点検業務の実行支援システム「iCheckup!」について

クラウド型チェックリストシステム「iCheckup!（アイ チェックアップ）」は、これまで紙で行っていた点検業務をデジタル化することで、誰でも簡単かつ確実に作業を行える仕組みを整え、適正品質の実現と生産性向上を支援するサービスです。日常的に点検業務を行う製造業をはじめ、物流・飲食・小売業など、作業ミス防止や品質確保が求められる現場の課題を解決します。

「iCheckup!」公式サイト(https://service.icheckup.biz?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260513_factoryinovation)

■会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点：【国内】東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/