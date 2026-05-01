「a-nation 2026」開催が決定！～秋開催となって23年ぶりに東京・お台場にて開催～

エイベックス株式会社

エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長:山中昭人）は、2026年10月3日（土）、4日（日）にお台場a-nation特設会場（東京都江東区）にて、国内最大級の累計動員数を誇る音楽フェス「a-nation 2026（読み：エーネーション ニセンニジュウロク）」を開催します。

「a-nation」は、2002年より日本国内唯一の全国サーキット型の野外フェスとしてスタートし、今回で22回目の開催となります。これまでに延べ600万人以上を魅了してきた本イベントは今年、初の秋開催として、23年ぶりに東京・お台場へと会場を移します。ジャンルの垣根を越えたアーティストのラインナップはもちろん、屋外エリアでは「a-nation」ならではのフードやグッズなど、ライヴ以外にも楽しめる様々なコンテンツをご用意しています。出演アーティストの発表およびチケット受付の詳細は、後日発表します。

【開催概要】

公演タイトル：a-nation 2026

開催日程：2026年10月3日（土）、4日（日）

会場：お台場a-nation特設会場（東京都江東区青海1-1）

公式サイト：https://a-nation.net/

公式SNS：

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Facebook（https://www.facebook.com/anation.official/）

Instagram（https://www.instagram.com/anation.official/）

後援 ：エイベックス・グループ

企画・制作 ：エイベックス・ライヴ・クリエイティヴ株式会社