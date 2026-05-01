MSI対象のマザーボード、従来の2年製品保証から3年保証へ延長「マザーボード延長保証メンバーズプログラム」を開始

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパンは、2026年5月1日（金）より、対象マザーボードの製品保証を1年間延長し、合計で最大3年間の保証を提供する「延長保証メンバーズプログラム」を開始いたします。

本プログラムは、すでに対象製品をご愛用いただいている既存ユーザー様（ご購入日から2年以内）だけでなく、これから対象製品を新規にご購入いただくお客様も対象となります。

MSIは、最新のAMD 800シリーズチップセット搭載マザーボードより、製品保証期間を業界最長クラスの「3年間」へと標準化いたしました。これに合わせ、現在主流の対象チップセット搭載モデルにおいても、製品登録を行っていただくことで保証期間を同等の3年間へと引き上げ、すべてのMSIユーザー様へ一貫した安心のサポート体制を提供いたします。

■概要

本プログラムに登録することで、通常の2年保証に加え、さらに1年間の延長保証（合計3年間）を受けることができます。

【対象者】

既存ユーザー様： 対象製品をご購入済みで、現在2年の製品保証期間内にある方。

新規ユーザー様： 対象製品をこれから新規にご購入いただく方。

【登録期間】

2026年5月1日(金) ~ 2026年12月31日(木)

【対象製品】

国内正規代理店が販売する以下のチップセット搭載マザーボード

・Intel：Z790/B760/H610

・AMD：B650/B550/A520

※ご購入日から2年以内（通常の製品保証期間内）かつ、指定期間内に登録を行う必要があります。

※延長保証の対象となるチップセットの中には、すでに3年間の保証が付いている製品も含まれています。

■登録方法

１.ログイン：MSIメンバーセンター（https://register.msi.com/home/login）へアクセス

（新規登録またはログイン）。

2.製品登録：お持ちの製品情報と購入証明（レシート等）をアップロード。

3.「マザーボード延長保証メンバーズプログラム」に応募

■注意事項

- 代理店による保証が付帯した、国内正規流通品のみが対象となります。- 中古品、オークション品、並行輸入品などは対象外となります。- 有効な購入証明（領収書等）がない場合は、本プログラムを適用できません。- シリアル番号シールの破損や剥がれにより、番号が確認できない場合は対象外となります。

何かご不明点等ございましたら、下記のMSIサポート窓口にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ】

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIサポートセンター

WEB: https://jp.msi.com/support

メールアドレス：supportjp@msi.com

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