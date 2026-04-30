新日本法規出版株式会社(所在地：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：河合誠一郎)は、サードプレイス社会保険労務士法人（所在地：東京都中央区、代表社員：三島幹雄）と共催で、2026年5月26日（火）に社会保険労務士・介護福祉関連事業所管理者を対象とした『2026年介護報酬改定×人事戦略 処遇改善加算を原資としたキャリアパス投資の道しるべ』をオンラインにて開催いたします。

処遇改善加算を原資としたキャリアパス投資の道しるべを解説

介護職員の平均年齢の上昇により、職員確保が困難になることで事業停止リスクが顕在化しています。現在、介護事業所にとって最大の課題は「5年後、10年後により良いサービスを継続できるのか？」という点に集約されており、その成否を握るのが「人事戦略」です。

このようなかたにおすすめです

●5年後、10年後を見据えた介護事業経営・人事戦略を模索されている方 ●処遇改善加算を活用したキャリアパス構築に課題を感じている方 ●2026年の報酬改定や賃上げ補助金の活用方法を知りたい方

本セミナーでわかること

2026年の賃上げ補助金・臨時報酬改定への具体的対応に加え、処遇改善加算を職員の成長と定着に繋げる「キャリアパス投資」として活用する戦略的視点が学ぶことができます。社会保険労務士が、5年後・10年後も質の高いサービスを継続するための人事戦略の道しるべを提示。将来の事業停止リスクを回避し、持続可能な介護経営を実現するための実践的なヒントが得られます。

https://www.sn-hoki.co.jp/seminar/sharoushi-20260526/

開催概要

サードプレイス社会保険労務士法人×新日本法規出版株式会社共催無料オンラインセミナー 『2026年介護報酬改定×人事戦略 処遇改善加算を原資としたキャリアパス投資の道しるべ』 開催日時：2026年5月26日（火）16：00～17：00 開催方法：オンライン（録画配信） 参加費：無料 参加対象：社会保険労務士の皆様、介護福祉関連事業所経営者の皆様

カリキュラム

【第1部】 2026年改定の正体：迫りくる「平均年齢60歳」の壁と存続の危機 【第2部】 現在の職員を「宝」に変える：処遇改善を活用した役割設定 【第3部】 外国人介護職員の採用・定着：5年後、10年後の主役を育てる 【第4部】 賃上げ補助金の配分と臨時改定による処遇改善加算配分の具体策

申込方法

以下、セミナーページよりお申し込みください。

https://www.sn-hoki.co.jp/seminar/sharoushi-20260526/

会社概要

新日本法規出版株式会社 【設立】 昭和23年1月14日 【事業内容】 加除式法規図書の発行 法律関係実務図書の発行 一般家庭向実用図書の発行 各種印刷物の企画・製作・出版・販売 インターネットを通じた法令・文化情報の提供・販売 業務支援システムの開発・販売 医療鑑定に関する業務 URL：https://www.sn-hoki.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

営業ストラテジー局マーケティング部 担当：伊藤 MAIL：techmkt@sn-hoki.co.jp