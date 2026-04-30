IEEE、エンジニアリングとテクノロジーにおける世界的な卓越性の表彰する「2026年 IEEEオナーズ・セレモニー」を開催





ピスカタウェイ（米国ニュージャージー州）, 2026年4月30日 /PRNewswire/ --全世界に50万人以上の会員を擁し、人類の利益を目指して技術発展を推進する世界最大の技術専門組織、アイ・トリプル・イー（米国電気電子学会：Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE） は、4月24日ニューヨーク市において、一流の技術者、エンジニア、研究者、イノベーターを称える「2026年 IEEEオナーズ・セレモニー（IEEE Honors Ceremony）」を開催しました。

毎年恒例のこのイベントは、エンジニアリングとテクノロジーにおける最も権威ある祭典のひとつとして認識されており、称賛すべきイノベーターを表彰するものです。受賞者は、演算、通信、人工知能、電力・エネルギー、ロボット工学を中心とする分野における飛躍的な進歩の一翼を担い、世界各国の生活、業務、接続の未来を形作っています。

2026年度のIEEE会長を務めるMary Ellen Randall氏は、「IEEEオナーズ・セレモニーは、テクノロジーが人類にできることの境界を広げるような仕事をしている個人の並外れた功績を称えるものです。今年の受賞者は、エンジニアリングとテクノロジーが、業界の垣根を超えて世界中でいかに有意義な進歩をもたらすかを実証し、次世代に次に来るものを築くアイディアの源となっています」と述べました。

次世代への道を開く

このセレモニーは、NVIDIAの創設者兼CEOであるJensen Huang氏へのIEEE名誉賞（IEEE Medal of Honor）授与で締めくくられましたが、 これは加速計算と人工知能における先駆的なリーダーシップが評価されたものです。同氏は今回の賞金を全額寄付するとともに、Jen-Hsun and Lori Huang Foundationからの寄付金も加えて、新たに大学院生を支援する奨学金およびIEEEによる「TryEngineering STEM*」イニシアチブへの支援としました。*STEM=Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（工学）、Mathematics（数学）の略

また、同社の共同設立者であるChris A. Malachowsky氏も、並列コンピューティング・アーキテクチャの先駆者としての業績と、半導体設計における多大な貢献が高く評価され、2026年度IEEE ロバート・N・ノイス・メダル（Robert N. Noyce Medal）を獲得しました。同氏もまた、学齢期の子どもたちに工学を紹介する取り組みへの支援として、IEEE TryEngineeringに賞金を寄付しています。

テクノロジーと人間性の交差点

また、このイベントは、技術分野の優れた頭脳を集結し、画期的なイノベーションを推進して地球全体の課題に対処するために、分野や視点をまとめるIEEEの唯一無二の役割を強調するものです。今年のセレモニーでは「交差点」をテーマとしており、2026年の受賞者をつなぐ共通の道筋や協業を紹介するため、情報デザイナーのGiorgia Lupi氏とパートナーを務めるPentagram社のチームとの共同制作によるデータ映像作品が上映されました。

1世紀以上前に設立された IEEE 表彰プログラム（Awards Program）は、技術を進歩や人類に資する技術革新に寄与した個人やグループを表彰するものです。このプログラムには、IEEE名誉賞や、工学、演算、技術全般にわたるさまざまなメダルや技術分野賞が含まれています。

IEEEについて

アイ・トリプル・イー（米国電気電子学会：Institute of Electrical and Electronics Engineers、IEEE）は公益団体であり、人類社会の有益な技術革新に貢献することを目的とした世界最大の技術専門家組織です。引用度の高い論文等の出版、会議の開催、標準規格の策定、教育・キャリア形成の支援を通じて、世界標準、航空宇宙システム、コンピュータ、電気通信から生物医学工学、電力、民生用電子機器に至るまで、さまざまな分野で指導的な役割を担っています。詳しくはhttps://www.ieee.org をご覧ください。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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