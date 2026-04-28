ドリーム・アーツ、SmartDB「ダイナミック・ブランチ機能」で特許を取得-大企業の複雑な業務構造をデジタルツインとして完全ノーコードで実現-

ドリーム・アーツ、SmartDB「ダイナミック・ブランチ機能」で特許を取得-大企業の複雑な業務構造をデジタルツインとして完全ノーコードで実現-