ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）の世界市場2026年、グローバル市場規模（紙ロール幅600以下、その他）・分析レポートを発表
2026年4月27日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は21.6百万ドルと評価され、2031年には25.3百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.3%であり、緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）は、ロール紙を原材料として使用し、給紙、成形、接着、裁断までの工程を一括で行う高効率装置です。
操作が容易で安定した稼働が可能であり、食品用袋、買い物袋、包装袋などの製造に適しています。このため、食品包装、小売、産業用包装分野で広く利用されています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では紙幅600以下の機種とその他に区分され、用途別では食品および飲料、消費財などに分かれています。
環境配慮型包装の需要増加により、紙袋製造機の需要は安定的に推移しています。
________________________________________
主要企業としては、Windmoeller & Hoelscher、Newlong Industrial、Daeshin Machinery、Sunhope Packaging Machinery、Jiangsu Fangbang Machinery、Zhejiang Zenbo Printing Machinery、Jiangsu Nanjiang Machinery、Wenzhou Ruizhi Packaging Machineryなどが挙げられます。
これら企業は製品開発や技術革新を通じて市場競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では包装需要の拡大や製造業の成長により市場拡大が期待されています。
一方で欧州では環境規制の強化が紙製包装の需要を後押ししています。
________________________________________
市場成長の要因としては、環境配慮型製品への需要増加、包装需要の拡大、自動化技術の進展が挙げられます。一方で、設備投資コストや市場成熟化が課題となっています。
また、省力化や効率化を目的とした技術革新が新たな市場機会を生み出しています。
________________________________________
さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。全体として、本市場は安定した成長が期待される分野であり、今後も継続的な注視が必要です。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は21.6百万ドルと評価され、2031年には25.3百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は2.3%であり、緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
________________________________________
ロール給紙式角底紙袋製造機（シングルサイズ）は、ロール紙を原材料として使用し、給紙、成形、接着、裁断までの工程を一括で行う高効率装置です。
操作が容易で安定した稼働が可能であり、食品用袋、買い物袋、包装袋などの製造に適しています。このため、食品包装、小売、産業用包装分野で広く利用されています。
________________________________________
本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
________________________________________
市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では紙幅600以下の機種とその他に区分され、用途別では食品および飲料、消費財などに分かれています。
環境配慮型包装の需要増加により、紙袋製造機の需要は安定的に推移しています。
________________________________________
主要企業としては、Windmoeller & Hoelscher、Newlong Industrial、Daeshin Machinery、Sunhope Packaging Machinery、Jiangsu Fangbang Machinery、Zhejiang Zenbo Printing Machinery、Jiangsu Nanjiang Machinery、Wenzhou Ruizhi Packaging Machineryなどが挙げられます。
これら企業は製品開発や技術革新を通じて市場競争力を強化しています。
________________________________________
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特にアジア太平洋地域では包装需要の拡大や製造業の成長により市場拡大が期待されています。
一方で欧州では環境規制の強化が紙製包装の需要を後押ししています。
________________________________________
市場成長の要因としては、環境配慮型製品への需要増加、包装需要の拡大、自動化技術の進展が挙げられます。一方で、設備投資コストや市場成熟化が課題となっています。
また、省力化や効率化を目的とした技術革新が新たな市場機会を生み出しています。
________________________________________
さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。
これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。全体として、本市場は安定した成長が期待される分野であり、今後も継続的な注視が必要です。