1923年創業、日本で初めてチョコレートバーの製造に着手し、1972年「ロイスダール」ブランドを立ち上げた株式会社ロイスダール(所在地：東京都中野区)は2026年4月中旬より、雑誌や書籍の装画、挿絵などで活躍する人気イラストレーターくらはしれいとのコラボレーションによる限定デザインのリーフパイ、クッキーを販売いたします。





今回のコラボレーションではくらはしれいの柔らかく温かみのある世界観をロイスダールのロングセラー商品に落とし込み、まるで絵本の1ページを切り取ったような特別な仕様のデザイン缶に仕上げました。

贈り物はもちろん、自分へのご褒美にもピッタリのアイテムです。





ロイスダール×くらはしれい





【商品概要】

●リーフパイ詰合せ(くらはしれいパッケージ)

ロイスダール看板商品のアマンドリーフとカカオの香ばしさが広がるショコラリーフを絵本のような世界観のオリジナル缶に詰合せました。





リーフパイ詰合せイメージ





【内容】

・プチリーフ×5枚、プチショコラリーフ×4枚





リーフパイ詰合せ缶デザイン

リーフパイ詰合せ2種9枚入り





●クッキー詰合せ(くらはしれいパッケージ)

新作オレンジクッキーとミルクチョコをサンドしたラングドシャを絵本のような世界観のオリジナル缶に詰合せました。





クッキー詰合せイメージ





【内容】

・オレンジクッキー×5枚、ラングミルク×5枚





クッキー詰合せ缶デザイン

クッキー詰合せ2種10枚入り





【詳細】

●リーフパイ詰合せ(くらはしれいパッケージ) 税込価格1,296円

●クッキー詰合せ (くらはしれいパッケージ) 税込価格1,404円

販売期間：2026年4月中旬より順次

販売場所：全国のロイスダール店舗









【店舗一覧】

●http://ruysdael1923.jp/shoplist/

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

また店舗によりお取り扱い商品および販売期間が異なります。





●RUYSDAEL(ロイスダール)について

ロイスダールは東京の中野に本店を構える洋菓子店です。「シック＆エレガンス」を基本コンセプトとし、ヨーロッパの伝統ある製法を守りながら素材の美味しさを存分に味わえるお菓子を追求しております。また日本で初めてチョコレートバーを生産した知見を活かし、オリジナリティー溢れるお菓子を作り続けています。

http://www.ruysdael.co.jp





中野本店外観





●【イラストレーターくらはしれいについて】

雑誌や書籍の装画、挿絵などで活躍する岐阜県在住の人気イラストレーター

レトロな海外絵本の世界、独特の色合いを得意とし、ファブリックやカレンダー、ステーショナリー・お菓子・雑貨などのイラストも多く手掛けています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ロイスダール

所在地 ： 東京都中野区松が丘2-4-14

代表者 ： 代表取締役社長 両角 幸寛

創業 ： 1923年4月

設立 ： 1972年11月

事業内容： 菓子製造・小売業

URL ： http://www.ruysdael.co.jp