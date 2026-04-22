皮膚科医が開発したスキンケアブランド「Dr.G」がA:PERSでイベントを開催！ポップアップイベント第7弾

株式会社L＆K

韓国発のスキンケアブランド「Dr.G（ドクタージー）」は、体験型ライフスタイルセレクトショップ「A:PERS（エイパース）」にて、POP-UPイベントを2026年4月22日（水）～5月13日（水）の期間で開催いたします。

本イベントでは、韓国で人気のスキンケアラインを実際に体験いただけるほか、A:PERS限定の特典やプレゼントキャンペーンなど、多彩なコンテンツをご用意しております。さらに、韓国の大手バラエティショップで販売されている限定セットも販売予定です。

■Dr.G（ドクタージー）について

Dr.Gは、韓国の皮膚科専門医が開発したスキンケアブランドです。

長年の臨床経験と皮膚科学に基づき、肌トラブルの根本原因にアプローチする製品開発を行っています。特に敏感肌やトラブル肌に配慮した処方設計が特徴で、刺激を抑えながらも確かな効果を実感できるアイテムとして、多くの支持を集めています。

代表的な「R.E.D BLEMISH（レッドブレミッシュ）」シリーズは、肌荒れや赤みをケアしながら水分バランスを整えるラインとして韓国国内でも高い人気を誇り、日常使いできる“皮膚科学発想のスキンケア”として広く認知されています。

また近年では、保湿・弾力ケアに特化した「ブラックスネイルシリーズ」なども展開し、幅広い肌悩みに対応するブランドとして進化を続けています。

■アイテム紹介

●レッドブレミッシュ ヒアルシカスージングセラム

超微細ナノソーム化ヒアルロン酸カプセルに、CICA成分を閉じ込めた独自成分を配合し、角質層までうるおいを届けます。ひんやり冷感処方で日々のスキンケアに安らぎとリフレッシュ感を与えます。

●レッドブレミッシュ クリアスージングクリーム

Dr.Gを代表する水分クリーム。超微細な水分分子が、肌荒れを繰り返しやすい敏感な肌の角質層のすみずみまでうるおいを届け、水分感が長時間持続する肌へ整えます。

乾燥や紫外線などの外的ストレスによる肌のゆらぎをケアして、肌バリアをサポートします。毎日のスキンケアに取り入れることで、すこやかな肌状態をサポート。累計販売数3,000万個*¹を突破した、ブランドのロングセラーアイテムです。

■イベント内容 ＜Dr.G＞

*¹ 2018年3月～2025年4月 レッドブレミッシュ クリアスージングクリームの累積販売量

１.体験イベント

・Dr.Gの公式SNSをフォローで日焼け止めサンプル3種類をプレゼント

２.購入金額別特典（Dr.G商品限定）

・2,200円以上

Dr.G商品をご購入の方全員に、

ヒアルシカスージングセラム（10mlパウチ）をプレゼント！



・3,300円以上

クリアスージングクリーム（15ml）＋モデルステッカーをプレゼント！

・4,400円以上

リップエッセンス1個（ランダム）＋ブラックスネイルクリーム（15ml）をプレゼント！

※購入金額に応じて適用（併用不可）

３.SNSキャンペーン

対象の投稿にいいね・コメントで抽選30名様に「うるおいチャージセット」をプレゼント！



※各イベントは在庫がなくなり次第終了

■開催概要

イベント名：Dr.G × A:PERS SPECIAL POP-UP

開催期間：2026年4月22日（水）～5月13日（水）

会場：A:PERS

住所：東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館 1階

営業時間：10:00～22:00

アクセス：JR新大久保駅 徒歩3分

■A:PERSとは

A:PERSは、“多様な美しさを、一つの空間に”をテーマに、韓国コスメを中心としたビューティー・ライフスタイルアイテムを展開する体験型セレクトショップです。

店内はギャラリーのような空間設計となっており、スキンケア・メイクアップ・フレグランス・ライフスタイルまで、五感で体験できる場を提供しています。

常設のPOP-UPゾーンでは、ブランドの世界観を体験できる展示や限定販売、イベントを通じて、新しい発見と出会いの機会を創出しています。

■会社概要

会社名：株式会社L&K

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル10F

代表者：代表取締役 李 政益

URL：https://www.landkcosme.com

■公式SNS

A:PERS公式Instagram：https://www.instagram.com/apers_official

A:PERS公式X：https://x.com/APERS_Official

■お問い合わせ

株式会社L&K PR担当

MAIL：info@landkcosme.com

TEL：03-6272-8319