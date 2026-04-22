黒部峡谷鉄道株式会社(運営：黒部峡谷鉄道株式会社、所在地：富山県黒部市、代表取締役社長：鈴木 俊茂)では、2026年5月４日（月・祝）、5日（火・祝）の2日間、ゴールデンウイークイベントとして「黒部峡谷トロッコ電車 春のファミリーフェスタ」を開催いたします。 当日は、宇奈月駅前の特設ブースで縁日、宇奈月駅2階で自由に自分の線路が作れるプラレール広場や制服着用体験などを実施いたします。また黒部峡谷で撮った写真や動画にハッシュタグ「＃黒トロ2026」をつけて投稿すると記念品がもらえる「ＳＮＳ投稿キャンペーン」も開催します。 さらに5月5日は鉄道模型走行会や、創立55周年を記念し中学生以下の方を対象に55周年記念缶バッジ（ヘッドマーク仕様）を宇奈月駅ホームにて先着550名限定で無料配布いたします。 ゴールデンウイークはぜひ黒部峡谷トロッコ電車でお楽しみください。

【実施内容】 １．日時 2026年5月4日(月・祝)、5日(火・祝) 10:00～16:00 ２．開催場所 トロッコ電車 宇奈月駅前、宇奈月駅2階、宇奈月駅ホーム ３．実施内容 （１）こどもプレイ広場（無料） ・プラレール広場 ・ワークショップ（折り紙、ペーパークラフト、塗り絵） ・制服着用体験 ・鉄道模型走行（※5/5のみ） （２）縁日 ・わなげ・的あて（各１回１００円） （３）55周年記念缶バッジ（ヘッドマーク仕様）無料配布（※5/5のみ） ・中学生以下の方を対象に先着550名分無料進呈 ・宇奈月駅ホーム（※5/5のみ）始発列車からなくなり次第終了 （４）SNS投稿キャンペーン ・黒部峡谷で撮った動画や写真をご自身のSNSに投稿、または当社SNSのフォローで当社オリジナルグッズをプレゼント！ ４．実施場所 （１）こどもプレイ広場 ：宇奈月駅２階 （２） 縁 日 ：宇奈月駅前広場 （３）SNS投稿キャンペーン ：宇奈月駅前広場 （４）55周年記念缶バッジ（ヘッドマーク仕様）の無料配布：宇奈月駅ホーム ※先着550名（中学生以下の方のみ）5/5のみ

◇アクセス(黒部峡谷鉄道 宇奈月駅まで) 1. 車の場合 北陸自動車道 黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅 2. 電車の場合 北陸新幹線 黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道 新黒部駅→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道 宇奈月駅