ウィルゲート、AI検索引用ランキングの広告運用・SEO解析ツール部門で10位に選出

株式会社ウィルゲート

株式会社ウィルゲート（本社：東京都港区、代表取締役：小島 梨揮、以下「ウィルゲート」）は、「AI Search Cited Award 2026 上期」において、広告運用・SEO解析ツールカテゴリのドメイン引用ランキングで10位に選出され、本アワードを受賞したことをお知らせいたします。

■「AI Search Cited Award」とは

「AI Search Cited Award」は、業界・カテゴリごとに、AIが最も信頼し引用するメディアと企業をスコアリング・ランキング化し、半期ごとに表彰するものです。

AI検索対策SaaS「Brand UP」（運営：株式会社Wanokuni）が、独自で研究したAI検索時代のカスタマージャーニーをもとにプロンプトを設計し、業界別に検証プロンプトを用いて主要AI検索エンジン（ChatGPT/Gemini/Google AI Overviews・AI Mode）での引用状況を徹底分析しています。

本アワードは、AI検索時代における新しい「権威の指標」です。



詳細ページ：AI Search Cited Awardとは(https://www.brand-up.net/awards/ai-search-cited-award)

■ウィルゲートが「広告運用・SEO解析ツールカテゴリ」で10位に選出

今回の調査において、比較検討、課題解決、最終判断等を目的とした様々なプロンプトでAI検索を行った結果、ウィルゲートのWebサイトが引用元として表示される確率（AI引用スコア）は36.7%を記録しました。おすすめのSEOツールとして、また、SEOツールに関する有益な情報を提供する信頼性の高いWebサイトとして、権威性・信頼性をAI検索でも高く評価いただく結果となりました。

詳細ページ：【AI Search Cited Award 2026上期】SaaS・B2B部門 全10カテゴリのAI検索引用ランキングを発表(https://www.brand-up.net/blogs/ai-search-cited-award-saas-b2b-2026-1h)

■株式会社ウィルゲート 執行役員 今村 俊介のコメント

今回、ウィルゲートのSEOツール「TACT SEO(https://tact-seo.com/)」や、Webマーケティングに関するノウハウを発信するメディア「プロモニスタ(https://www.willgate.co.jp/promonista/)」がAI検索エンジンにおいても高く評価され、信頼できる情報源として推薦・引用されることとなった背景は、Webマーケティングの課題解決につながる情報発信にこだわってきた結果だと自負しております。

ウィルゲートの強みは、累計8,000社以上のWebマーケティング支援や3,900社を超えるSEOコンサルティングの最前線で得られた「泥臭い成功体験やプロの暗黙知」を属人化させない仕組みにあります。現場で得た知見を、即座に「プロモニスタ」を通じたコンテンツ発信や、SEOツール「TACT SEO」へと変換・蓄積し続ける、独自のプロセスこそが当社の核となっています。

無数に存在するWeb上の情報の中から、AIが当社を引用の源泉として選んだのは、単なる更新頻度や量ではなく、現場の一次情報をコンテンツやツールへ絶えず還元し続けたことで生まれた、圧倒的なデータの品質と独自性が評価された必然であると考えています。

今後も我々は、現場のノウハウを形式知化するプロセスをさらに強固なものとし、Webマーケティングにおける「勝ちパターン」を社会に提供することで、顧客事業の持続的な成長に実利で貢献してまいります。



株式会社ウィルゲート 執行役員 今村 俊介（いまむら しゅんすけ）

2011年3月 成城大学 社会イノベーション学部 心理社会学科卒。ウィルゲートに新卒入社後、SEO事業部にて営業・コンサルティング・サイト分析・戦略立案を経験。コンサルタント・アナリストとして顧客のサイト分析や戦略・施策立案、サービス開発を担い、合計100社以上の顧客支援を手がける。調査・分析に関与したサイトは1,000を超える。2018年マネージャー、2022年シニアマネージャーに就任。2024年にはWebコンサルティング部門の組織再建を主導し、2025年5月より執行役員に就任。



求人サイトSEOにおいては業界屈指の実績を持ち、不動産・ECを含む大規模データベース型サイトの集客～成約の一気通貫設計を専門とする。直近の支援実績として、求人サイトにおける流入数 前年比156%増・CV数 前年比212%増、ECサイトのCVR 前年比136%増、オウンドメディアからサービスサイトへの遷移率133%改善といった成果を創出。2015年から10年にわたり継続支援中の顧客を持つなど、長期伴走型のコンサルティングに定評がある。自社SEOツールと主要LLMの同一条件比較検証データを継続的に蓄積しており、「経験則ではなくデータで語るSEO」を実践する数少ない発信者。3姉妹の父として、生成AIを活用した業務・育児の効率化にも日常的に取り組んでいる。

■SEO課題を自動抽出する上位表示支援SEOツール「TACT SEO」について

「TACT SEO」はウィルゲートが3,900社以上のSEOコンサルティングの知見を元に開発した、狙ったキーワードで上位表示するためのSEOツールです。延べ7,000社のSEO対策に取り組む企業にご利用いただいています。

「簡単SEO記事作成」機能では、検索上位のページ情報を参考にSEOで上位化するために必要な要素を自動で抽出し、記事の見出しから本文までをAIが全て自動で作成します。

会員登録不要で約10秒でAIリライトを体験できる機能もリリースしており、以下より3記事分無料でお試しいただけます。

https://tact-seo.com/rewrite_article/

■株式会社ウィルゲートについて

2006年に中小企業向けのWebマーケティング支援会社として創業。現在は、ベンチャー・ITに強い完全成功報酬型M&A仲介支援の「M&A事業」、SEOを中心としたWebマーケティングのコンサルティング・コンテンツ制作・SEOの内製化を支援するSaaSを提供する「コンテンツマーケティング事業」、セミナー・SNSによる効率的な営業活動を支援する「セールステック事業」を展開しています 。

▼会社概要

社名 ： 株式会社ウィルゲート

所在地 ： 東京都港区南青山3-8-38 表参道グランビル3F

設立 ： 2006年6月20日

代表者 ： 代表取締役 小島 梨揮

事業内容： M&A事業、コンテンツマーケティング事業、セールステック事業

URL ： https://www.willgate.co.jp/

▼サービス一覧

-ベンチャー・ITに強いM&A仲介サービス「ウィルゲートM&A」( https://www.willgate.co.jp/ma/ )

-SEOの戦略立案から実行支援まで、一気通貫のサービス「SEOコンサルティング」（https://www.willgate.co.jp/promonista/service_list/seoconsulting/）

-戦略的なSEO実施のための分析ツール「TACT SEO」( https://tact-seo.com/ )

-オンライン編集チーム構築サービス「EditorU」( https://client.editoru.jp/ )

-人との繋がりやSNSを活用する営業支援「ソーシャルセリング支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/socialselling/ )

-広告費を使わず、会社の資産を活用して成果を出す「セミナー支援コンサルティング」( https://www.willgate.co.jp/webinarconsulting/ )

-マーケティング・セールス領域の業務/人材支援サービス「プロトル」( https://www.willgate.co.jp/protoru/ )