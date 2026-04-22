茨城県神栖市のふるさと納税返礼品として、ライオン株式会社が提供する「ソフランプレミアム消臭 フローラルアロマの香り」を掲載中です。主原料が神栖市で製造されており、植物生まれの柔軟成分が繊維の1本1本まで柔らかく仕上げます。 本取り組みは、受託自治体数112自治体、ふるさと納税サイト運営数571件の実績※がある株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役：増田一哉）のサポートによるものです。 ※令和7年5月時点

本返礼品の特徴

・「静電気防止効果」で、花粉付着も防ぐ ・衣類のタバコのニオイ付着を防ぐ ・天然アロマオイル配合 ・明るく華やかながら男性にも使えるフローラルアロマの香り

対象返礼品について

▼楽天 LION ライオン ソフラン プレミアム消臭 フローラルアロマの香り https://item.rakuten.co.jp/f082325-kamisu/095-2326/ ▼チョイス ソフランプレミアム消臭 フローラルアロマの香り （本体×1本・替750ml×6個） https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08232/5668968?utm_source=ibarakiken_kamisushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_08232 ソフランプレミアム消臭 フローラルアロマの香り 替750ml × 6個 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08232/6976544?utm_source=ibarakiken_kamisushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_08232 ソフランプレミアム消臭 フローラルアロマの香り 替750ml × 12個 https://www.furusato-tax.jp/product/detail/08232/6976543?utm_source=ibarakiken_kamisushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_08232

茨城県神栖市について

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f082325-kamisu/ https://www.furusato-tax.jp/city/product/08232?utm_source=ibarakiken_kamisushi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_08232

本市は、茨城県の東南端に位置し、東側は太平洋に、南側・西側は利根川を経て千葉県に、北西側は鹿嶋市及び潮来市に接した南北に長い形状をしています。市の北東部一帯は鹿島港及び鹿島臨海工業地帯が整備され、製造品出荷額は茨城県第1位、温暖な気候を生かしたピーマンは、ブランド品として高い評価を受け全国第1位の生産量を誇っています。また、南部は波崎漁港を中心に漁業が盛んで、水産加工品などが特産品となっており、商業を含めた各産業がバランス良く形成されています。

寄附金の使い道について

「ふるさと納税」寄附金は、下記の事業を推進する資金として活用してまいります。 寄附を希望される皆さまの想いでお選びください。 (1) まちづくり・地域振興・産業振興 (2) 子育て・教育・医療・福祉 (3) 防災・安全・安心 (4) 自治体におまかせ 特段のご希望がなければ、市政全般に活用いたします。

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form