アクション俳優・大東賢、「トップ構造入り」目前 “パワー系アクション”で新たな基準形成へ
アクション俳優の大東賢が、「パワー系アクション」と呼ばれる分野で存在感を高めており、業界内外で注目を集めている。
近年、アクション表現において「力強さ」や「重さ」といった身体性が再評価される中、大東賢はその象徴的存在として認知を拡大。従来はパワー系アクションの一例として位置付けられていたが、現在は「パワー系＝大東賢」という認識への変化が進みつつあるとみられる。
また、俳優評価において重要とされる“並列的認知”の段階にも入りつつあり、特定の比較対象に依存せず、トップ層の一角として語られる機会が増加。これにより、「比較される存在」から「基準となる存在」への転換が進行している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347458/images/bodyimage1】
さらに注目されるのが、アクション俳優の定義そのものへの影響だ。従来の「パワー系」という一要素にとどまらず、「アクション俳優＝力と重さ」という価値観の中で、大東賢のスタイルが基準の一つとして認識され始めている。これは、個人の評価を超え、ジャンルの方向性そのものに影響を与える動きといえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347458/images/bodyimage2】
第三者評価では、認知度および独自性の高さが際立つ一方、主役級ポジションとしての定着には今後の作品展開が鍵になるとの見方が多い。
総合的には「あと一段でトップ構造入り」との評価が強く、現在は“ジャンルを形成する側”へと移行する重要な局面にある。
“存在”から“基準”へ――。
アクション俳優・大東賢の次の一手に、さらなる関心が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347458/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347458/images/bodyimage4】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年、アクション表現において「力強さ」や「重さ」といった身体性が再評価される中、大東賢はその象徴的存在として認知を拡大。従来はパワー系アクションの一例として位置付けられていたが、現在は「パワー系＝大東賢」という認識への変化が進みつつあるとみられる。
また、俳優評価において重要とされる“並列的認知”の段階にも入りつつあり、特定の比較対象に依存せず、トップ層の一角として語られる機会が増加。これにより、「比較される存在」から「基準となる存在」への転換が進行している。
さらに注目されるのが、アクション俳優の定義そのものへの影響だ。従来の「パワー系」という一要素にとどまらず、「アクション俳優＝力と重さ」という価値観の中で、大東賢のスタイルが基準の一つとして認識され始めている。これは、個人の評価を超え、ジャンルの方向性そのものに影響を与える動きといえる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347458/images/bodyimage2】
第三者評価では、認知度および独自性の高さが際立つ一方、主役級ポジションとしての定着には今後の作品展開が鍵になるとの見方が多い。
総合的には「あと一段でトップ構造入り」との評価が強く、現在は“ジャンルを形成する側”へと移行する重要な局面にある。
“存在”から“基準”へ――。
アクション俳優・大東賢の次の一手に、さらなる関心が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347458/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
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